И Кремонезе тоже. Команды, которые чаще всего вылетали из Серии А в Серию В
В какой раз Кремонезе, Верона и Пиза понизились в классе?
Закончился сезон 2025/26 в итальянской Серии А, по итогам которого в серию В вылетели Кремонезе, Верона и Пиза.
Эти клубы являются одними из тех, кто чаще вылетал из Серии А.
Для Вероны это понижение в классе стало 10-м в истории, для Кремонезе – 7-м, для Пизы – 6-м.
«Рекордсменом» по количеству понижений в Серию В является Брешия (13). Бари и Аталанта вылетали по 11 раз.
Команды с наибольшим количеством понижений из Серии А в Серию В
- 13 – Брешия (2019/20)
- 11 – Барри (2010/11)
- 11 – Аталанта (2009/10)
- 10 – Верона (2025/26)
- 9 – Дженоа (2021/22)
- 9 – Лечче (2019/20)
- 9 – Палермо (2016/17)
- 8 – Венеция (2024/25)
- 7 – Кремонезе (2025/26)
- 7 – Эмполи (2024/25)
- 7 – Ливорно (2013/14)
- 6 – Пиза (2025/26)
- 6 – Наполи (2000/01)
В скобках – сезон последнего вылета
Scende anche la #Cremonese ⬇🅱, fra i club ad aver accumulato più retrocessioni nella storia della #SerieA.#TMdatabase pic.twitter.com/pLHFEuQL96— Transfermarkt.it (@TMit_news) May 25, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вингер Евгений Рязанцев покинет одесскую команду на правах свободного агента
Голландец рассказал, чего он ждет от поданной апелляции