И Кремонезе тоже. Команды, которые чаще всего вылетали из Серии А в Серию В

Закончился сезон 2025/26 в итальянской Серии А, по итогам которого в серию В вылетели Кремонезе, Верона и Пиза.

Эти клубы являются одними из тех, кто чаще вылетал из Серии А.

Для Вероны это понижение в классе стало 10-м в истории, для Кремонезе – 7-м, для Пизы – 6-м.

«Рекордсменом» по количеству понижений в Серию В является Брешия (13). Бари и Аталанта вылетали по 11 раз.

Команды с наибольшим количеством понижений из Серии А в Серию В

13 – Брешия (2019/20)

11 – Барри (2010/11)

11 – Аталанта (2009/10)

10 – Верона (2025/26)

9 – Дженоа (2021/22)

9 – Лечче (2019/20)

9 – Палермо (2016/17)

8 – Венеция (2024/25)

7 – Кремонезе (2025/26)

7 – Эмполи (2024/25)

7 – Ливорно (2013/14)

6 – Пиза (2025/26)

6 – Наполи (2000/01)

В скобках – сезон последнего вылета