  4. И Кремонезе тоже. Команды, которые чаще всего вылетали из Серии А в Серию В
25 мая 2026, 12:04 | Обновлено 25 мая 2026, 12:05
И Кремонезе тоже. Команды, которые чаще всего вылетали из Серии А в Серию В

В какой раз Кремонезе, Верона и Пиза понизились в классе?

Закончился сезон 2025/26 в итальянской Серии А, по итогам которого в серию В вылетели Кремонезе, Верона и Пиза.

Эти клубы являются одними из тех, кто чаще вылетал из Серии А.

Для Вероны это понижение в классе стало 10-м в истории, для Кремонезе – 7-м, для Пизы – 6-м.

«Рекордсменом» по количеству понижений в Серию В является Брешия (13). Бари и Аталанта вылетали по 11 раз.

Команды с наибольшим количеством понижений из Серии А в Серию В

  • 13 – Брешия (2019/20)
  • 11 – Барри (2010/11)
  • 11 – Аталанта (2009/10)
  • 10 – Верона (2025/26)
  • 9 – Дженоа (2021/22)
  • 9 – Лечче (2019/20)
  • 9 – Палермо (2016/17)
  • 8 – Венеция (2024/25)
  • 7 – Кремонезе (2025/26)
  • 7 – Эмполи (2024/25)
  • 7 – Ливорно (2013/14)
  • 6 – Пиза (2025/26)
  • 6 – Наполи (2000/01)

В скобках – сезон последнего вылета

