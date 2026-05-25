  4. Комо стал 12-м итальянским клубом, который сыграет в Лиге чемпионов
25 мая 2026, 11:46 |
Комо стал 12-м итальянским клубом, который сыграет в Лиге чемпионов

Вспомним всех представителей Италии, игравших в самом престижном турнире Европы

Итальянский Комо после победы над Кремонезе в последней игре Серии А сезона 2025/26 стал 12-м итальянским клубом, который сыграет в основном раунде Лиги чемпионов.

Кроме Комо, в сезоне 2026/27 в ЛЧ Италию будут представлять Интер, Наполи и Рома.

В этой связи вспомним всех представителей Италии, которые в разное время играли в самом престижном турнире Европы, в разрезе количества сыгранных сезонов.

Итальянские команды по количеству сыгранных сезонов в Лиге чемпионов (без учета квалификационных раундов)

  • 25 – Ювентус
  • 21 – Милан
  • 20 – Интер*
  • 12 – Рома*
  • 10 – Наполи*
  • 7 – Лацио
  • 5 – Аталанта
  • 3 – Фиорентина
  • 1 – Парма
  • 1 – Удинезе
  • 1 – Болонья
  • 1 – Комо*

* – с учетом сезона 2026/27

Комментарии 2
Прорив року
гру в обороні відладити і можна претендувати на високі місця в чемпіонаті та як мінімум 1/8 ЛЧ
