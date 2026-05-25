Комо стал 12-м итальянским клубом, который сыграет в Лиге чемпионов

Итальянский Комо после победы над Кремонезе в последней игре Серии А сезона 2025/26 стал 12-м итальянским клубом, который сыграет в основном раунде Лиги чемпионов.

Кроме Комо, в сезоне 2026/27 в ЛЧ Италию будут представлять Интер, Наполи и Рома.

В этой связи вспомним всех представителей Италии, которые в разное время играли в самом престижном турнире Европы, в разрезе количества сыгранных сезонов.

Итальянские команды по количеству сыгранных сезонов в Лиге чемпионов (без учета квалификационных раундов)

25 – Ювентус

21 – Милан

20 – Интер*

12 – Рома*

10 – Наполи*

7 – Лацио

5 – Аталанта

3 – Фиорентина

1 – Парма

1 – Удинезе

1 – Болонья

1 – Комо*

* – с учетом сезона 2026/27