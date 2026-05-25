Комо стал 12-м итальянским клубом, который сыграет в Лиге чемпионов
Вспомним всех представителей Италии, игравших в самом престижном турнире Европы
Итальянский Комо после победы над Кремонезе в последней игре Серии А сезона 2025/26 стал 12-м итальянским клубом, который сыграет в основном раунде Лиги чемпионов.
Кроме Комо, в сезоне 2026/27 в ЛЧ Италию будут представлять Интер, Наполи и Рома.
В этой связи вспомним всех представителей Италии, которые в разное время играли в самом престижном турнире Европы, в разрезе количества сыгранных сезонов.
Итальянские команды по количеству сыгранных сезонов в Лиге чемпионов (без учета квалификационных раундов)
- 25 – Ювентус
- 21 – Милан
- 20 – Интер*
- 12 – Рома*
- 10 – Наполи*
- 7 – Лацио
- 5 – Аталанта
- 3 – Фиорентина
- 1 – Парма
- 1 – Удинезе
- 1 – Болонья
- 1 – Комо*
* – с учетом сезона 2026/27
