  4. Капитан Эпицентра покидает клуб: что известно о его планах
25 мая 2026, 10:24 | Обновлено 25 мая 2026, 11:22
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Беженар

Атакующий полузащитник Андрей Беженар после семи лет в «Эпицентре» вскоре покинет клуб. Контракт 34-летнего исполнителя с «Эпицентром» истекает 30 июня.

– Контракт не будет продлен, а своего будущего пока не знаю, – признался Беженар корреспонденту Sport.ua.

– Но хотите продолжить играть или рассматриваете вариант завершения карьеры?

– 50 на 50. Как раз размышляю над этим. Скорее всего, еще поиграю.

В ноябре этого года Беженару исполнится 35. За время выступлений в «Эпицентре» воспитанник буковинского футбола провел в общей сложности 172 официальных матча (140 из них – на профессиональном уровне) и забил 18 мячей (13 – в статусе профи). Также на его счету 12 матчей и 3 гола за «Нистру» в чемпионате Молдовы.

В завершившемся сезоне хавбек провел 16 матчей в УПЛ и отдал 1 голевую передачу. «Эпицентр» сохранил прописку в элите, куда впервые пробился год назад, став чемпионом Первой лиги.

