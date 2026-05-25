Известный украинский форвард вернется в Динамо после завершения сезона

Известный украинский форвард Владислав Супряга вернется в расположение киевского «Динамо» и звершит свои выступления в составе «Эпицентра».

Дебютант элитного дивизиона решил не продлевать аренду 26-летнего футболиста и не рассматривает вариант с оформлением полноценного трансфера:

«Во время банкета, посвященного завершению сезона и сохранению прописки в элитном дивизионе, главный тренер каменец-подольской команды Сергей Нагорняк поблагодарил игрока за сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Стороны пожали руки и фактически закрыли этот этап. Теперь главный вопрос – нужен ли Супряга «Динамо» после возвращения, особенно с учетом его сухой серии.

Впрочем, вряд ли он будет выглядеть хуже текущих дублеров в атаке киевлян», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне Супряга провел 24 матча, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость нападающего составляет 400 тысяч евро.