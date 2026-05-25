Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный украинский форвард вернется в Динамо после завершения сезона
Украина. Премьер лига
25 мая 2026, 08:41 |
332
0

Известный украинский форвард вернется в Динамо после завершения сезона

«Эпицентр» не будет продлевать аренду Владислава Супряги и не рассматривает трансфер игрока

25 мая 2026, 08:41 |
332
0
Известный украинский форвард вернется в Динамо после завершения сезона
ФК Эпицентр. Владислав Супряга

Известный украинский форвард Владислав Супряга вернется в расположение киевского «Динамо» и звершит свои выступления в составе «Эпицентра».

Дебютант элитного дивизиона решил не продлевать аренду 26-летнего футболиста и не рассматривает вариант с оформлением полноценного трансфера:

«Во время банкета, посвященного завершению сезона и сохранению прописки в элитном дивизионе, главный тренер каменец-подольской команды Сергей Нагорняк поблагодарил игрока за сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Стороны пожали руки и фактически закрыли этот этап. Теперь главный вопрос – нужен ли Супряга «Динамо» после возвращения, особенно с учетом его сухой серии.

Впрочем, вряд ли он будет выглядеть хуже текущих дублеров в атаке киевлян», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне Супряга провел 24 матча, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость нападающего составляет 400 тысяч евро.

По теме:
Учасник Лиги чемпионов предложил Лунину место в стартовом составе
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Звезда Ливерпуля переходит в Тоттенхэм
Динамо Киев Эпицентр Каменец-Подольский Владислав Супряга Игорь Костюк трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Inside UPL
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Футбол | 24 мая 2026, 16:39 44
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона

Андрей пока не вешает бутсы на гвоздь

Команда Верховена устроила протест после победы Усика
Бокс | 24 мая 2026, 07:14 3
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
Команда Верховена устроила протест после победы Усика

Украинский боксер победил в 11-м раунде

Фиаско Спортинга. Команда 2-го дивизиона сенсационно взяла Кубок Португалии
Футбол | 24.05.2026, 22:27
Фиаско Спортинга. Команда 2-го дивизиона сенсационно взяла Кубок Португалии
Фиаско Спортинга. Команда 2-го дивизиона сенсационно взяла Кубок Португалии
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
Бокс | 24.05.2026, 13:52
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
ФОТО. Бывший футболист Серии А попал в реанимацию после ДТП
Футбол | 25.05.2026, 01:08
ФОТО. Бывший футболист Серии А попал в реанимацию после ДТП
ФОТО. Бывший футболист Серии А попал в реанимацию после ДТП
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал
Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал
23.05.2026, 08:29 12
Футбол
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
23.05.2026, 08:42 25
Футбол
Национальную сборную могут не допустить к чемпионату мира. Что произошло?
Национальную сборную могут не допустить к чемпионату мира. Что произошло?
23.05.2026, 09:40 4
Футбол
Любимец Аль-Шейха победил на шоу Усика и стал чемпионом мира
Любимец Аль-Шейха победил на шоу Усика и стал чемпионом мира
24.05.2026, 00:14
Бокс
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
24.05.2026, 06:23 3
Бокс
Остаться или уйти? Караваев сообщил Суркису и динамовцам свое решение
Остаться или уйти? Караваев сообщил Суркису и динамовцам свое решение
24.05.2026, 19:20 2
Футбол
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
24.05.2026, 07:12 18
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
25.05.2026, 03:14 38
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем