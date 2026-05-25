  «Мажорная нота». Суркис подвел итоги сезона для Динамо
25 мая 2026, 10:28 | Обновлено 25 мая 2026, 11:20
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис обратился к болельщикам столичного клуба после завершения сезона 2025/26:

«Позади — очередной сезон, наполненный эмоциями, впечатлениями, надеждами и открытиями.

«Динамо» завершило его на мажорной ноте, подтвердив волевой победой статус новоиспеченных обладателей Кубка Украины. Будем надеяться, что эти успехи станут своеобразным мостиком в грядущий сезон, на финише которого наш клуб будет отмечать 100-летие своего основания.

Конечно же, мы стремимся извлечь уроки из этого спортивного года и сделать соответствующие выводы, чтобы двигаться вперед, к лучшим образцам результативной и зрелищной игры – прежде всего, к вашей радости.

«Динамо» благодарит многочисленную армию своих преданных болельщиков за еще один совместный сезон, за разделенные с игроками и тренерами переживания от ошибок и радость от побед.

Самая главная же благодарность и наш земной поклон — Вооруженным Силам Украины, всем защитникам и защитницам, сдерживающим врага. Именно благодаря их мужеству и несокрушимости мы имеем возможность играть в футбол, а наши болельщики – поддерживать родной клуб. Многие поклонники «Динамо» сегодня на передовой. Склоняем головы в знак уважения к их подвигу и ждем возвращения каждого домой, с Победой, живыми и здоровыми.

Вы – наши лучшие! До встречи в сезоне-2026/27!»

В сезоне УПЛ 2025/26 «Динамо» набрало 57 очков в 30 матчах и заняло 4-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. Также команда выиграла национальный Кубок.

Мажорна нота - 4 місце ЧУ, і радість що 1 лігова команда не забила більше 1 мяча у фіналі.
Хто знає наступних 5-6 сезонів мажорних нот може і не бути більше. 
Така розкіш 4 місце ЧУ.... дійсно мажорна нота!
Динамо» дякує численному загону своїх відданих прихильників за ще один спільний сезон, за розділені з гравцями і тренерами переживання від помилок і радість від перемог.  Загону баранів 
