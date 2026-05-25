Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран не собирается покидать украинский клуб, несмотря на интерес из-за границы. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

В услугах 39-летнего специалиста заинтересованы турецкие «Фенербахче» и «Бешикташ», однако наставник «горняков» полностью сконцентрирован на подготовке к новому сезону и играх в Лиге чемпионов:

«Туран останется во главе «Шахтера», хотя два клуба из турецкой Суперлиги предлагали ему сотрудничество. Тренер не торопится и не видит себя в турецком чемпионате. Есть Лига чемпионов, где можно себя проявить», – сказал инсайдер.

Донецкий клуб набрал 72 балла и занял первое место в Премьер-лиге, опередив ближайшего преследователя на 12 пунктов. Победа в чемпионате позволила команде Турана пробиться в основной этап самого престижного клубного турнира Европы.

В ходе подготовки к новому сезону «Шахтер» намерен усилить состав – одним из топовых приобретений станет переход защитника киевского «Динамо» и сборной Украины Александра Караваева.