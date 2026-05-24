Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщило ТаТоТаке.

Опытный 33-летний защитник договорился о сотрудничестве с донецким «Шахтером», подписав контракт на два года.

Караваев защищал цвета «Динамо» с июля 2019 года, когда перешел из луганской «Зари» за 2,5 миллиона евро. В течение карьеры футболист выступал за «Шахтер», «Севастополь» и «Фенербахче».

В составе киевского клуба провел 217 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 26 результативных передач. В футболке «бело-синих» дважды становился чемпионом Украины, дважды побеждал в Кубке и Суперкубке страны.

В нынешнем сезоне Караваев 33 раза выходил на поле, записав на свой счет четыре гола и пять результативных передач. Трансферная стоимость украинца составляет 1,2 миллиона евро.