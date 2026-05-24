Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
24 мая 2026, 22:37 | Обновлено 24 мая 2026, 22:41
Защитник сборной Украины договорился о сотрудничестве с донецкой командой на два года

ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщило ТаТоТаке.

Опытный 33-летний защитник договорился о сотрудничестве с донецким «Шахтером», подписав контракт на два года.

Караваев защищал цвета «Динамо» с июля 2019 года, когда перешел из луганской «Зари» за 2,5 миллиона евро. В течение карьеры футболист выступал за «Шахтер», «Севастополь» и «Фенербахче».

В составе киевского клуба провел 217 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 26 результативных передач. В футболке «бело-синих» дважды становился чемпионом Украины, дважды побеждал в Кубке и Суперкубке страны.

В нынешнем сезоне Караваев 33 раза выходил на поле, записав на свой счет четыре гола и пять результативных передач. Трансферная стоимость украинца составляет 1,2 миллиона евро.

Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Комментарии 11
💰💅💃🏼
Дуже класне підсилення, ми дуже раді. Ну а якщо ж вийде так само як з Піхальонком, то звісно він нам і не потрібен був
Чимось його траєкторія нагадує маневри Коноплянки. Будемо дивитися, я сподіваюся, що за рівнем професіоналізму він покаже траєкторію Мораєса, який зміг пофеєрити і в Металурзі, і в Динамо, і, потім у Шахті. Так, він українець, але це не клеймо! Як не є таковими, що до чогось "патріотичного" зобов'язують (щодо клуба) і виступи ЗА КОНТРАКТОМ після його закінчення! Ні за Шахтар, ні за Динамо, ні за будь який інший клуб! Сашко чесно і сумлінно відпрацював контракт і має право йти КУДИ  СХОЧЕ. 
Дуже добрий футболіст.Має опит та харизму.Чекаємо у донецькій команді.Вибір зробив розумний.
Хорошо хоть не в Салигорске)
ИУДА
КАрАваев паофсно кинул шубкисов и все рады☝️
