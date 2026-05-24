ФОТО. От модели до медсестры. Самые эффектные девушки сборной Англии

Сборная Англии скоро начнет подготовку к чемпионату мира, а вместе с футболистами внимание болельщиков привлекают их жены и девушки. Среди них – модели, инфлюенсеры, медсестра и выпускница юридического факультета.

Защитник Рис Джеймс уже шесть лет встречается с моделью и инфлюенсером Мией Маккленаган. Она окончила юридический факультет и ранее работала в пенитенциарной системе Великобритании.

Полузащитник Эберечи Эзе женат на Наиме Корбин, которая работает медсестрой в отделении интенсивной терапии. Футболист признается, что именно жена помогает ему сохранять связь с реальностью вне футбола.

Полузащитника Кобби Мейну связывают с моделью Лейлой Ройе. Девушка изучает моду и бизнес в Университете Солфорда и сотрудничает с модельным агентством.

Особое внимание привлекает американская модель Эшлин Кастро – девушка звезды «Реала» Джуда Беллингема. Ранее СМИ связывали ее с актером Майклом Б. Джорданом, а сейчас она сопровождает Беллингема во время восстановления после травм.

Нападающий Олли Уоткинс счастлив в браке с Элли Уоткинс, вместе они воспитывают двоих детей. В свою очередь вратарь Дин Хендерсон женат на Милли Хендерсон, которая поддерживает его на протяжении всей карьеры. У обеих пар есть дети, а их супруги регулярно посещают матчи сборной Англии.

Таким образом, на чемпионате мира внимание будет приковано не только к сборной Англии, но и к ярким спутницам игроков, которые давно стали частью футбольной культуры.