24 мая 2026, 23:29 | Обновлено 24 мая 2026, 23:30
Топ-10 сезонов Динамо с наибольшим количеством пропущенных мячей в УПЛ

В четвертый раз в своей истории киевляне пропустили 30+ голов в одном сезоне чемпионата Украины

Киевское Динамо, как уже сообщалось ранее, установило новый клубный антирекорд по количеству пропущенных мячей в одном сезоне чемпионата Украины.

В сезоне 2025/26 киевляне в 30 матчах пропустили 36 голов.

Этот сезон стал четвёртым в истории Динамо с 30+ пропущенными голами.

Вспомним топ-10 сезонов киевлян, в которых они пропустили больше всего в чемпионате Украины.

Топ-10 сезонов Динамо с наибольшим количеством пропущенных мячей в УПЛ

  • 36 – 2025/26 (30)
  • 35 – 2019/20 (32)
  • 33 – 2013/14 (28)
  • 33 – 2016/17 (32)
  • 28 – 2023/24 (30)
  • 26 – 2007/08 (30)
  • 25 – 2022/23 (30)
  • 25 – 2017/18 (32)
  • 24 – 2010/11 (30)
  • 24 – 1994/95 (34)

В скобках – количество сыгранных матчей в сезоне

Сергей Турчак
