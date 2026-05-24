Защитник Вереса объяснил поражение от Металлиста 1925
Харьковчане оказались непростым соперником для ровенчан
Игрок «Вереса» Семен Вовченко в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о своих впечатлениях от матча 30-го тура УПЛ с «Металлистом 1925», в котором харьковчане одержали победу со счётом 1:0.
«В середине апреля мы доигрывали матч 15-го тура с «Металлистом 1925» и крупно уступили – 0:3. Конечно, хотелось реабилитироваться, тем более что снова играли в Ровно. Были внесены определенные коррективы, в частности, отказались от игры в пять защитников, взяв на вооружение более наступательную схему. Считаю, что могли первыми выйти вперед, но Дмитрий Мурашко не воспользовался благоприятным случаем.
Все же чувствовалось, что верх возьмет команда, которая забьет первой. Так и случилось, хотя после того, как отличился харьковчанин Владимир Салюк, мы были близки к тому, чтобы спастись. На мой взгляд, ничейный итог был бы более справедливым. Но главное, что «Верес» сохранил «прописку» в элитном дивизионе».
В текущем чемпионате Семен Вовченко провел за «Верес» 17 матчей, а ровенчане финишировали одиннадцатыми, набрав 31 очко.
Ранее главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович прокомментировал победу над «Вересом» в заключительном туре.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В египетской Гизе состоялся яркий чемпионский поединок
Анатолия хотят видеть в Тоттенхэме