Защитник Вереса объяснил поражение от Металлиста 1925

Игрок «Вереса» Семен Вовченко в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о своих впечатлениях от матча 30-го тура УПЛ с «Металлистом 1925», в котором харьковчане одержали победу со счётом 1:0.

«В середине апреля мы доигрывали матч 15-го тура с «Металлистом 1925» и крупно уступили – 0:3. Конечно, хотелось реабилитироваться, тем более что снова играли в Ровно. Были внесены определенные коррективы, в частности, отказались от игры в пять защитников, взяв на вооружение более наступательную схему. Считаю, что могли первыми выйти вперед, но Дмитрий Мурашко не воспользовался благоприятным случаем.

Все же чувствовалось, что верх возьмет команда, которая забьет первой. Так и случилось, хотя после того, как отличился харьковчанин Владимир Салюк, мы были близки к тому, чтобы спастись. На мой взгляд, ничейный итог был бы более справедливым. Но главное, что «Верес» сохранил «прописку» в элитном дивизионе».