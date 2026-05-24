Младен БАРТУЛОВИЧ: «Сезон показал, что у нас есть большой потенциал»

Главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович прокомментировал победу над «Вересом» в заключительном туре.

– Младен, насколько моральное бремя спало после этой победы? Как важно было на мажорной ноте уйти в отпуск для вас и для команды?

– Поздравляю свою команду, весь клуб и ребят с победой сегодня, потому что это было очень важно. Да, конечно, нам очень хотелось победить, ведь последние матчи были без побед, и сегодня мы стремились выиграть. Ребята сделали для этого все возможное. Матч был тяжелый, было много моментов. Были матчи, где мы забивали первым гол, потом пропускали со стандарта, но, полагаю, заслуженно сегодня победили. Мы были лучшей командой, больше хотели забить. «Верес» ждал своих шансов в контратаках. Закономерно победили и в итоге заняли пятое место.

– Пятое место в чемпионате, полуфинал Кубка. Как бы вы оценили сезон в целом?

– Сезон показал, что у нас большой потенциал. Уже в следующем сезоне, при правильном усилении состава, будем ставить еще более высокие задачи и пытаться их выполнить. Нужно сделать правильные выводы из этого сезона, понять, что мы можем улучшить, провести хорошие сборы и с первого тура идти в бой в новом сезоне.

– Многие тренеры отмечают, что против «Вереса» в Ровно очень тяжело играть. А у вас – победа в первом матче и победа в этом матче. Как вы оцените эти результаты? Как вам удалось подобрать ключ к этой команде?

– Я очень рад, что мы здесь выигрываем, ведь знаю, как работает тренер Шандрук. Я уважаю его за работу, за то, как он пытается выжимать максимум из «Вереса». Считаю, что он делает хорошую работу, и здесь всегда тяжело играть. Да, мы победили, но это был непростой матч для нас.