Матч Торино – Ювентус начался на час позже. Названа причина

В воскресенье претенденты на попадание в Лигу чемпионов в Серии А проводят матчи последнего тура. По традиции решающие поединки начинаются в одно и то же время, чтобы все противостояния были с интригой до финального свистка.

В этом сезоне ситуация иная. Начало дерби «Торино» – «Ювентус» отложили на целый час из-за беспорядков фанатов. Задолго до начала игры группировки болельщиков из Турина постоянно конфликтовали, и полиция не раз применяла слезоточивый газ.

45-летний болельщик «Ювентуса» оказался в больнице в критическом состоянии. Фанаты требовали отменить игру, но все же компромисс был достигнут, и стартовый свисток прозвучал на час позже.