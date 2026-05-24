Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Матч Торино – Ювентус начался на час позже. Названа причина
24 мая 2026, 23:03 |
Матч Торино – Ювентус начался на час позже. Названа причина

Начало дерби «Торино» – «Ювентус» отложили на целый час из-за беспорядков фанатов

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье претенденты на попадание в Лигу чемпионов в Серии А проводят матчи последнего тура. По традиции решающие поединки начинаются в одно и то же время, чтобы все противостояния были с интригой до финального свистка.

В этом сезоне ситуация иная. Начало дерби «Торино» – «Ювентус» отложили на целый час из-за беспорядков фанатов. Задолго до начала игры группировки болельщиков из Турина постоянно конфликтовали, и полиция не раз применяла слезоточивый газ.

45-летний болельщик «Ювентуса» оказался в больнице в критическом состоянии. Фанаты требовали отменить игру, но все же компромисс был достигнут, и стартовый свисток прозвучал на час позже.

Торино Ювентус Торино - Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу
Руслан Полищук Источник: Sky Sport Italia
