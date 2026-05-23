Стало известно, кто будет тренировать Ювентус в следующем сезоне

Итальянский специалист Лучано Спаллетти заявил о том, что останется главным тренером «Ювентуса» в следующем сезоне даже в случае, если туринская команда не выйдет в Лигу чемпионов:

«Я не уйду в отставку, я хочу реализовать здесь, в «Ювентусе», важный проект – с участием в Лиге чемпионов или без него», – заявил 67-летний тренер.

Лучано Спаллетти возглавляет «Ювентус» с октября 2025 года, у руля команды он заменил Игора Тудора. Его соглашение с туринским клубом рассчитано до лета 2028 года.

