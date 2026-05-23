Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, кто будет тренировать Ювентус в следующем сезоне
Италия
23 мая 2026, 19:25 |
489
0

Стало известно, кто будет тренировать Ювентус в следующем сезоне

Лучано Спаллетти заявил о том, что остается в клубе

23 мая 2026, 19:25 |
489
0
Стало известно, кто будет тренировать Ювентус в следующем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Итальянский специалист Лучано Спаллетти заявил о том, что останется главным тренером «Ювентуса» в следующем сезоне даже в случае, если туринская команда не выйдет в Лигу чемпионов:

«Я не уйду в отставку, я хочу реализовать здесь, в «Ювентусе», важный проект – с участием в Лиге чемпионов или без него», – заявил 67-летний тренер.

Лучано Спаллетти возглавляет «Ювентус» с октября 2025 года, у руля команды он заменил Игора Тудора. Его соглашение с туринским клубом рассчитано до лета 2028 года.

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» нацелился на украинского форварда.

По теме:
АЛЛЕГРИ: «Мое будущее? Результаты во многом зависят от клуба»
Турция, Испания или Италия? Четыре претендента на звезду сборной Украины
Фиорентина и Аталанта разошлись миром в последнем туре Серии A
Лучано Спаллетти Серия A чемпионат Италии по футболу Ювентус
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ЛУНИН: «Спасибо тебе за все. Ты звезда на поле и за его пределами»
Футбол | 23 мая 2026, 19:03 0
Андрей ЛУНИН: «Спасибо тебе за все. Ты звезда на поле и за его пределами»
Андрей ЛУНИН: «Спасибо тебе за все. Ты звезда на поле и за его пределами»

Украинец обратился к Давиду Алабе

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 23 мая 2026, 18:54 1
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен

Вечером 23 мая пройдет вечер бокса возле пирамид в египетской Гизе

Известно, кто посоветовал Мендосе отказать Динамо и перейти в Шахтер
Футбол | 23.05.2026, 11:59
Известно, кто посоветовал Мендосе отказать Динамо и перейти в Шахтер
Известно, кто посоветовал Мендосе отказать Динамо и перейти в Шахтер
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Футбол | 23.05.2026, 07:55
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Бокс | 23.05.2026, 17:45
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
23.05.2026, 07:50 4
Бокс
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
22.05.2026, 07:35 2
Футбол
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
22.05.2026, 23:46 23
Футбол
Динамо проведет разговор с футболистом, который решил перейти в Шахтер
Динамо проведет разговор с футболистом, который решил перейти в Шахтер
22.05.2026, 10:37 13
Футбол
ЧМ по хоккею. Безупречная сборная Швейцарии, четвертая победа Словакии
ЧМ по хоккею. Безупречная сборная Швейцарии, четвертая победа Словакии
22.05.2026, 05:05
Хоккей
Тайсон Фьюри без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Тайсон Фьюри без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
23.05.2026, 10:44
Бокс
Турки Аль-Шейх объявил о грандиозном бое для Усика в Стамбуле
Турки Аль-Шейх объявил о грандиозном бое для Усика в Стамбуле
21.05.2026, 21:35 2
Бокс
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
23.05.2026, 10:15 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем