Стало известно, кто будет тренировать Ювентус в следующем сезоне
Лучано Спаллетти заявил о том, что остается в клубе
Итальянский специалист Лучано Спаллетти заявил о том, что останется главным тренером «Ювентуса» в следующем сезоне даже в случае, если туринская команда не выйдет в Лигу чемпионов:
«Я не уйду в отставку, я хочу реализовать здесь, в «Ювентусе», важный проект – с участием в Лиге чемпионов или без него», – заявил 67-летний тренер.
Лучано Спаллетти возглавляет «Ювентус» с октября 2025 года, у руля команды он заменил Игора Тудора. Его соглашение с туринским клубом рассчитано до лета 2028 года.
