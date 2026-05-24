Арсенал установил уникальное достижение в АПЛ в сезоне 2025/26
Лондонцы еще раз доказали, что чемпионство команды вполне заслужено
Чемпион АПЛ сезона 2025/26, лондонский Арсенал, установил в сезоне 2025/26 уникальное достижение, которое трудно будет повторить в будущем.
По ходу сезона в ворота «канониров» не было назначено ни одного пенальти, а также игроки Арсенала не получили ни одной красной карточки.
Напомним, что Арсеналу также теперь принадлежит рекорд АПЛ по количеству забитых мячей после угловых розыгрыша в одном сезоне.
Также, как мы уже сообщали ранее, игрок лондонцев Макс Дауман установил целый ряд возрастных рекордов Премьер-лиги.
1 - Arsenal have become the first side in @premierleague history to neither concede a penalty or receive a red card in a single campaign. Focused. pic.twitter.com/ifI0UAuxfc— OptaJoe (@OptaJoe) May 24, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
