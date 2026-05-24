  4. Арсенал установил уникальное достижение в АПЛ в сезоне 2025/26
24 мая 2026, 20:57
Арсенал установил уникальное достижение в АПЛ в сезоне 2025/26

Лондонцы еще раз доказали, что чемпионство команды вполне заслужено

Чемпион АПЛ сезона 2025/26, лондонский Арсенал, установил в сезоне 2025/26 уникальное достижение, которое трудно будет повторить в будущем.

По ходу сезона в ворота «канониров» не было назначено ни одного пенальти, а также игроки Арсенала не получили ни одной красной карточки.

Напомним, что Арсеналу также теперь принадлежит рекорд АПЛ по количеству забитых мячей после угловых розыгрыша в одном сезоне.

Также, как мы уже сообщали ранее, игрок лондонцев Макс Дауман установил целый ряд возрастных рекордов Премьер-лиги.

