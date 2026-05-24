Макс Дауман установил целый ряд рекордов АПЛ в текущем сезоне

16-летний английский полузащитник лондонского Арсенала Макс Дауман в сезоне АПЛ 2025/26 установил целый ряд возрастных рекордов.

Вспомним самые главные достижения англичанина:

15 лет и 235 дней – самый молодой игрок в истории АПЛ

16 лет и 73 дня – самый молодой автор гола в истории АПЛ

16 лет и 139 дней – самый молодой чемпион АПЛ

16 лет и 144 дня – самый молодой игрок, выходивший в стартовом составе в матче АПЛ

Напомним, что победителем АПЛ впервые за 22 года стал клуб Макса Даумана, лондонский Арсенал.