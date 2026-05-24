Англия24 мая 2026, 20:28 |
350
0
Макс Дауман установил целый ряд рекордов АПЛ в текущем сезоне
Игрок Арсенала стал самым молодым сразу во многих статистических показателях
24 мая 2026, 20:28 |
350
0
16-летний английский полузащитник лондонского Арсенала Макс Дауман в сезоне АПЛ 2025/26 установил целый ряд возрастных рекордов.
Вспомним самые главные достижения англичанина:
- 15 лет и 235 дней – самый молодой игрок в истории АПЛ
- 16 лет и 73 дня – самый молодой автор гола в истории АПЛ
- 16 лет и 139 дней – самый молодой чемпион АПЛ
- 16 лет и 144 дня – самый молодой игрок, выходивший в стартовом составе в матче АПЛ
Напомним, что победителем АПЛ впервые за 22 года стал клуб Макса Даумана, лондонский Арсенал.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 24 мая 2026, 00:10 2
Поединок пройдёт у пирамид в Гизе
Бокс | 23 мая 2026, 20:25 22
Украинец проиграл Мендесу Тани
Теннис | 24.05.2026, 13:27
Футбол | 24.05.2026, 18:26
Бокс | 24.05.2026, 09:00
Комментарии 0
Популярные новости
22.05.2026, 18:13 2
24.05.2026, 02:09 241
23.05.2026, 07:55 16
23.05.2026, 10:15 16
23.05.2026, 23:25 4
24.05.2026, 09:56 2
23.05.2026, 19:38 12
24.05.2026, 15:42 3