Украина. Премьер лига
Шаран возвращает в Александрию опытного защитника
Владимир Шаран продолжает собирать состав команды под себя
Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран продолжает собирать состав команды под себя на следующий сезон, вне зависимости от того, в каком дивизионе будет играть команда.
Очередным новичком может стать экс-защитник «горожан» Юрий Копына, уже игравший за «Александрию» с 2021 по 2025 год.
29-летний игрок провел закончившийся сезон в «Рухе» (один гол и два ассиста в 22 матчах за львовян). К «Александрии» он присоединится летом.
