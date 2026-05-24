Шаран возвращает в Александрию опытного защитника

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран продолжает собирать состав команды под себя на следующий сезон, вне зависимости от того, в каком дивизионе будет играть команда.

Очередным новичком может стать экс-защитник «горожан» Юрий Копына, уже игравший за «Александрию» с 2021 по 2025 год.

29-летний игрок провел закончившийся сезон в «Рухе» (один гол и два ассиста в 22 матчах за львовян). К «Александрии» он присоединится летом.