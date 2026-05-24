  4. Борель ТОМАНДЗОТО: «Полесье сыграло, как команда уровня еврокубков»
24 мая 2026, 19:22 |
Борель ТОМАНДЗОТО: «Полесье сыграло, как команда уровня еврокубков»

Борель Томандзото счастлив получить игровую практику и завоевать бронзовые медали УПЛ

Полузащитник «Полесья» Борель Томандзото эксклюзивно для Sport.ua дал комментарий после последней игры сезона с «Рухом» (2:0).

– Сегодня игра показалась очень напряженной, но наша команда сыграла достойно на том уровне, на котором должна играть команда уровня еврокубков. Мы выложились на максимум, чтобы набрать три очка. Увидим, что будет дальше.

– Вы не играли в первой команде с осени. Какие ваши впечатления по возвращении на поле?

– Я очень счастлив. Хочу поблагодарить тренера за доверие. Да, я не так много матчей провел, но благодарен болельщикам за поддержку, а тренеру – за то, что дал мне шанс проявить себя с лучшей стороны.

– Какие мысли по поводу вашего будущего в «Полесье»?

– Для меня это очень сложный вопрос. Я счастлив быть в «Полесье» и побеждать с «Полесьем». По поводу будущего – увидим, я не могу ничего решать.

23-летний конголезец связан с клубом контрактом еще на два сезона. В этом футбольном году он провел всего пять матчей за первую команду.

Побачимо як перший кваліфікаційний раунд зіграєте
