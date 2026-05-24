Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Илир КРАСНИЧИ: «Эта команда Полесья может играть в Лиге чемпионов»
Украина. Премьер лига
24 мая 2026, 18:48 |
535
8

Илир КРАСНИЧИ: «Эта команда Полесья может играть в Лиге чемпионов»

Илир Красничи считает, что «Полесье» еще не реализовало свой потенциал

24 мая 2026, 18:48 |
535
8 Comments
Илир КРАСНИЧИ: «Эта команда Полесья может играть в Лиге чемпионов»
ФК Полесье. Илир Красничи

Защитник «Полесья» Илир Красничи эксклюзивно для Sport.ua дал интервью после награждения бронзовыми медалями.

– Было нелегко сегодня, потому что соперник приехал сюда сражаться и добиваться результата. Но мы сыграли на максимуме своих возможностей. В целом считаю, что результатом мы можем быть удовлетворены.

– Какие впечатления от всего сезона?

– Я бы сказал, что положительные, потому что мы пробились в еврокубки. Но считаю, что нам нужно, прежде всего, бороться за чемпионство. Однако этого не произошло в этом сезоне. Но в следующем, надеюсь, мы будем в этой борьбе. Эта команда может играть в Лиге чемпионов, немного удачи, и все будет возможно.

По теме:
Владислав ДУБИНЧАК: «Трудно искать позитив, потому что сезон провальный»
Шаран возвращает в Александрию опытного защитника
«Впечатления негативные». Тренер Кудровки удивил оценкой матча с Динамо
Илир Красничи чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига эксклюзив Полесье Житомир Рух Львов Полесье - Рух
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
Бокс | 24 мая 2026, 10:51 35
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком

Рико заявил, что апелляция на результат поединка уже подана

Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Бокс | 23 мая 2026, 20:25 22
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою

Украинец проиграл Мендесу Тани

Суперстарт Марты. Костюк разгромила первую соперницу на Ролан Гаррос 2026
Теннис | 24.05.2026, 13:27
Суперстарт Марты. Костюк разгромила первую соперницу на Ролан Гаррос 2026
Суперстарт Марты. Костюк разгромила первую соперницу на Ролан Гаррос 2026
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
Бокс | 24.05.2026, 09:07
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
ВИДЕО. Трогательное прощание Лунина покорило фанатов Реала
Футбол | 24.05.2026, 19:09
ВИДЕО. Трогательное прощание Лунина покорило фанатов Реала
ВИДЕО. Трогательное прощание Лунина покорило фанатов Реала
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ви, блять, з люксембургами і ліхтеншнейнами щоб не обісралися...
знову буде: важка логістика, іспанська школа футболу і т.д.
пиздіти - не мішки носити
Ответить
+3
особливо гра з Епіцентром показала що можуть...
Ответить
+3
Рівень вашого футболу показує відбір до ЛК, де зібралися 99% клубів, які в найближчі 20-30 років не виграють ЛЧ. Так от цівсіклуби вас обіграють. Так само як і ЛНЗ і Динамо Київ. Не варто плутати 2 місце ЛНЗ чи 3 місце Полісся з силою цих клубів - просто рівень чемпіонату такий. Навіть Шахтар без шансів програв Крістал Пелесу, які далеко за межами єврокубків йдуть в АПЛ цього року (а раніше міг обігрувати будь який клуб)
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Віслюк теж думає, що може стати арабським скакуном.
Ответить
+1
Спочатку потрібно пройти до етапу ЛК хоча б, там потренуватися бажано вийти до плей офф 1/16, а вже потім міркувати про ЛЧ/ЛЄ. 
Ответить
+1
Чого накинулись на легіонера, він просто пожартував. До ЛЧ ні один клуб з України на сьогодні не готовий. 
Ответить
0
вы сначала у ахметки разрешение спросите
Ответить
0
Популярные новости
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
24.05.2026, 07:12 17
Бокс
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
24.05.2026, 07:14 2
Бокс
28 голов за сезон. Шахтер готовит трансфер супербомбардира
28 голов за сезон. Шахтер готовит трансфер супербомбардира
22.05.2026, 18:13 2
Футбол
Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал
Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал
23.05.2026, 08:29 12
Футбол
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
24.05.2026, 02:09 241
Бокс
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
24.05.2026, 09:00 2
Бокс
Кровь и золото. Впервые в истории Ланс завоевал Кубок Франции
Кровь и золото. Впервые в истории Ланс завоевал Кубок Франции
23.05.2026, 00:05
Футбол
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
23.05.2026, 10:15 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем