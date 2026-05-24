Илир КРАСНИЧИ: «Эта команда Полесья может играть в Лиге чемпионов»
Илир Красничи считает, что «Полесье» еще не реализовало свой потенциал
Защитник «Полесья» Илир Красничи эксклюзивно для Sport.ua дал интервью после награждения бронзовыми медалями.
– Было нелегко сегодня, потому что соперник приехал сюда сражаться и добиваться результата. Но мы сыграли на максимуме своих возможностей. В целом считаю, что результатом мы можем быть удовлетворены.
– Какие впечатления от всего сезона?
– Я бы сказал, что положительные, потому что мы пробились в еврокубки. Но считаю, что нам нужно, прежде всего, бороться за чемпионство. Однако этого не произошло в этом сезоне. Но в следующем, надеюсь, мы будем в этой борьбе. Эта команда может играть в Лиге чемпионов, немного удачи, и все будет возможно.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рико заявил, что апелляция на результат поединка уже подана
Украинец проиграл Мендесу Тани
знову буде: важка логістика, іспанська школа футболу і т.д.
пиздіти - не мішки носити