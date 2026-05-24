Никита КРАВЧЕНКО: «Выйти в этап лиги Лиги конференций Полесью по силам»

Защитник «Полесья» Никита Кравченко эксклюзивно для Sport.ua дал комментарий после последней игры сезона с «Рухом» (2:0).

– Вы только-только начали играть после травмы. Не жалеете, что сезон уже истек?

– Нет, в любом случае очень приятно выходить после затяжного лечения и играть. Это лучше всего. Я еще больше восстановлюсь и лучше подготовлюсь к новому сезону.

– Ваша замена в перерыве из-за травмы, или это тактический ход тренера?

– Я немного чувствовал дискомфорт в том месте, где у меня болело, поэтому решил не рисковать и попросил замену.

– Какие перспективы вы видите у этой команды «Полесья»?

– Я вижу, что перспективы большие, но нам все труднее и труднее становится играть, потому что все команды иначе на нас настраиваются, закрываются. Нам нужно совершенствоваться, чтобы больше забивать и набирать очки.

– Сможет ли команда выйти в этап лиги Лиги конференций?

– Как показал прошлый сезон, думаю, при удачной жеребьевке это нам по силам.

– После матчей с «Фиорентиной» вы уже знакомы с уровнем соперников на евроарене?

– 100%, мы понимаем. Все, что зависит от нас, мы сделаем.