Александр ФИЛИППОВ: «Не можем смотреть только на вишенку на торте»

Форвард «Полесья» Александр Филиппов эксклюзивно для Sport.ua дал интервью после награждения бронзовыми медалями.

– Впечатления только положительные, потому что получили столь нужный для нас результат. Отдали все силы, все были сегодня одним целым: руководство, болельщики и футболисты. Все понимали, что перед нами стоит эта задача. Не все от нас зависело, но мы сделали максимум в этой игре. Победили, а дальше судьба уже распоряжалась позициями в турнирной таблице.

– Ваш голевой удар был очень важен. Чей больше вклад в гол: ваш удар или голевая передача Александра Андриевского?

– Да это все вместе. Мы не можем смотреть только на вишенку на торте, сама игра, сами позиции были верны. И хорошо, что так удалось, потому что нам нужен был этот гол. Мы создавали моменты, но финальной точки у нас не было, хорошо, что так удалось. Второй гол уже закрыл эту игру.

– В конце сезона вы снова начали забивать и забивать. Не жалеете, что сезон закончился?

– Это всегда так, палка о двух концах. Хорошо, что начал играть и забивать, но главное, что команда выполнила задание и попала в первую тройку. Сейчас был очень тяжелый сезон – физически и психологически. Я очень устал морально, потому что эти требования отнимают много сил. Хочется сейчас хорошо отдохнуть, побыть с семьей, конечно, и уже в новый сезон входить с новыми силами и новыми целями.

– «Полесье» выйдет в евроосень?

– Будем стараться, step by step, и смотреть на конкурентов. Хотя мы «Полесье», знаем свои цели, не смотрим на соперников, будем выходить с максимальными задачами и мыслями только о победе.