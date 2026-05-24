Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ФИЛИППОВ: «Не можем смотреть только на вишенку на торте»
Украина. Премьер лига
24 мая 2026, 17:40 |
322
0

Александр ФИЛИППОВ: «Не можем смотреть только на вишенку на торте»

Александр Филиппов отметил, что сезон был крайне тяжелым для «Полесья»

24 мая 2026, 17:40 |
322
0
Александр ФИЛИППОВ: «Не можем смотреть только на вишенку на торте»
ФК Полесье. Александр Филиппов

Форвард «Полесья» Александр Филиппов эксклюзивно для Sport.ua дал интервью после награждения бронзовыми медалями.

– Впечатления только положительные, потому что получили столь нужный для нас результат. Отдали все силы, все были сегодня одним целым: руководство, болельщики и футболисты. Все понимали, что перед нами стоит эта задача. Не все от нас зависело, но мы сделали максимум в этой игре. Победили, а дальше судьба уже распоряжалась позициями в турнирной таблице.

– Ваш голевой удар был очень важен. Чей больше вклад в гол: ваш удар или голевая передача Александра Андриевского?

– Да это все вместе. Мы не можем смотреть только на вишенку на торте, сама игра, сами позиции были верны. И хорошо, что так удалось, потому что нам нужен был этот гол. Мы создавали моменты, но финальной точки у нас не было, хорошо, что так удалось. Второй гол уже закрыл эту игру.

– В конце сезона вы снова начали забивать и забивать. Не жалеете, что сезон закончился?

– Это всегда так, палка о двух концах. Хорошо, что начал играть и забивать, но главное, что команда выполнила задание и попала в первую тройку. Сейчас был очень тяжелый сезон – физически и психологически. Я очень устал морально, потому что эти требования отнимают много сил. Хочется сейчас хорошо отдохнуть, побыть с семьей, конечно, и уже в новый сезон входить с новыми силами и новыми целями.

– «Полесье» выйдет в евроосень?

– Будем стараться, step by step, и смотреть на конкурентов. Хотя мы «Полесье», знаем свои цели, не смотрим на соперников, будем выходить с максимальными задачами и мыслями только о победе.

По теме:
Илир КРАСНИЧИ: «Эта команда Полесья может играть в Лиге чемпионов»
Гиорги МАЙСУРАДЗЕ: «Очень счастлив из-за своего ассиста»
Игорь КОСТЮК: «Вы видели, какую голевую передачу он отдал?»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига эксклюзив Полесье Житомир Рух Львов Полесье - Рух Александр Филиппов
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Последние матчи чемпионата. Результаты 33-го тура Второй лиги
Футбол | 24 мая 2026, 18:06 0
Последние матчи чемпионата. Результаты 33-го тура Второй лиги
Последние матчи чемпионата. Результаты 33-го тура Второй лиги

Во Второй лиге осталось определить призеров

Суперстарт Марты. Костюк разгромила первую соперницу на Ролан Гаррос 2026
Теннис | 24 мая 2026, 13:27 42
Суперстарт Марты. Костюк разгромила первую соперницу на Ролан Гаррос 2026
Суперстарт Марты. Костюк разгромила первую соперницу на Ролан Гаррос 2026

Украинка в двух сетах разобралась с Оксаной Селехметьевой в 1/64 финала мейджора

Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
Бокс | 24.05.2026, 06:23
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
Бокс | 24.05.2026, 10:51
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Бокс | 23.05.2026, 20:25
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
24.05.2026, 07:14 2
Бокс
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
23.05.2026, 08:42 25
Футбол
Первая лига. Турнирная таблица: идет напряженная борьба за второе место
Первая лига. Турнирная таблица: идет напряженная борьба за второе место
23.05.2026, 15:07 3
Футбол
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
23.05.2026, 07:55 16
Футбол
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
23.05.2026, 19:38 11
Футбол
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
24.05.2026, 07:12 16
Бокс
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
23.05.2026, 07:50 5
Бокс
Анонс к 38 туру АПЛ: запасайтесь попкорном и встречаемся в 18:00!
Анонс к 38 туру АПЛ: запасайтесь попкорном и встречаемся в 18:00!
23.05.2026, 17:09
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем