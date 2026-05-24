Украина. Премьер лига
24 мая 2026, 17:05 | Обновлено 24 мая 2026, 17:06
ВИДЕО. Праздник в Житомире. Группа KAZKA выступила на награждении Полесья

В Житомире празднуют первые медали в истории клуба

Бронзовый сезон для «Полесья» – это история о команде, которая в этом году навязала борьбу грандам УПЛ и превратила Житомир в одну из самых горячих футбольных точек сезона. Вместе с GGBET официальным спонсором клуба, который поддерживает «волков» в охоте за новыми победами, клуб вышел в еврокубки.

В воскресенье, 24 мая, «Полесье» в рамках 30-го тура УПЛ обыграло «Рух» со счетом 2:0.

Благодаря этой победе, которую принесли голы Филиппова и Сарапия, «Полесье» завоевало бронзовые награды, ставшие первыми в истории клуба в УПЛ.

После матча игроки отпраздновали успешный сезон вместе с фанатами и подошли к ультрас, чтобы поблагодарить их за поддержку на протяжении сезона.

Далее состоялась церемония награждения, на которой команде вручили бронзовые награды, а по ее завершении на сцене выступила группа KAZKA.

Материал подготовлен в рамках медиа-тура, организованного ФК «Полесье» при поддержке титульного спонсора GGBET.

Видео виступления:

