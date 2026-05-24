Гиорги МАЙСУРАДЗЕ: «Очень счастлив из-за своего ассиста»

Защитник «Полесья» Гиорги Майсурадзе эксклюзивно для Sport.ua дал комментарий после матча 30-го тура чемпионата Украины с «Рухом» (2:0).

– Насколько тяжелой была эта игра?

– У меня только восхитительные впечатления от победы. Эти три очка были для нас очень важными. Мы играли для наших болельщиков и сейчас счастливы. Я хочу всех поблагодарить за такую ​​отличную поддержку. Отдельная благодарность тренеру за его доверие. Мы сражались все 90 минут и добились своего.

– Вы здорово разобрались в моменте, который закончился голевым прострелом. Можете вспомнить этот эпизод?

– Это было невероятно. Я очень счастлив, что удалось так сыграть и помочь моей команде. Мне удалось прорваться, и все сложилось как можно лучше. Игра оказалась очень тяжелой, мне сложно передать впечатления.

– Что можете сказать по сезону в целом?

– Я отыграл не все матчи, и этим не могу быть довольным. Однако весной тренер стал мне доверять, и вторая часть сезона у меня удалась. Я хочу поблагодарить наставника.