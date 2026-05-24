Игорь КОСТЮК: «Вы видели, какую голевую передачу он отдал?»

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал победу над «Кудровкой» (3:2) в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

– Что случилось с обороной команды? Соперник забил два мяча, а мог забить как минимум еще три… Давно не приходилось видеть такую игру в обороне.

– Мы сами в перерыве об этом говорили. В переходных фазах было очень много ошибок. Но в этом виновата не только защита, а вся команда, потому что мы не перестраивались, позволяли сопернику начинать быстрые атаки. Соперник этим очень хорошо воспользовался, создавал преимущество впереди и действительно сегодня было очень много моментов, особенно в первом тайме, когда соперник мог забивать голы.

– Есть ли уже какие-то конкретные планы на межсезонье? Когда будет выход из отпуска, когда начало сборов и где они пройдут?

– 12 и 13 июня команда будет проходить медосмотр. На время отпуска игрокам будет предоставлена программа, которую они должны выполнить в заключительную неделю перед сборами. 14 июня отправляемся на сборы в Австрию.

– Пономаренко стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 13 голов в 15 матчах. Довольны ли вы его результативностью и тем, как молодежь прогрессировала в этом сезоне?

– Конечно, мы довольны, что «Динамо» воспитало такого игрока, который за 15 матчей стал лучшим бомбардиром. Он не сыграл все матчи, однако его результативность говорит сама за себя. Доверие к молодым игрокам дает толчок другим прогрессировать, конкурировать и вообще придает энергии команде, команда выглядит по-другому.

– Вчера Сергей Мохник дал комментарий относительно трансферной деятельности клуба, однако мало что удалось из него узнать – только опровержение слухов. Без имен, на какие позиции вы ищете усиление в это межсезонье?

– Давайте пока без уточнений, ведь сегодня в нашей стране много клубов, которые конкурируют между собой за игроков, которых не так много и все они ходят по кругу. Поэтому мы не будем говорить о позициях, которые планируем усилить, и рассчитываем подписать определенных игроков.

– Андрей Ярмоленко продолжает или завершает карьеру?

– Андрей – наш игрок. Сегодня вы видели, какую голевую передачу он отдал. Не каждый игрок может так тонко отдать. Мы разговаривали и слышали слова президента. Андрей продолжает карьеру и будет готовиться с нами. Тем более, что у него не новый, а давно забытый вызов в сборную. Поэтому и мотивация у него очень высокая.

– Кто из арендованных игроков может вернуться и поехать на сборы?

– Все будет зависеть от усиления, трансферов. Будем смотреть, кто сможет нас усилить. Но у нас есть также арендованные игроки, у них есть опции выкупа, есть предложения по этим игрокам. Будем смотреть, кто останется с нами. Нам нужно по 2-3 игрока на позицию, потому что в этом сезоне, когда футболисты получали травмы, были проблемы на некоторых позициях. Не хотим допускать, чтобы это повторялось. Хотим всегда иметь под рукой игроков, которые смогут конкурировать и усиливать каждое звено на поле.