ВИДЕО. Трогательное прощание Лунина покорило фанатов Реала
Украинец тепло расстался с Альваро Арбелоа
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин поддержал главного тренера «сливочных» Альваро Арбелоа, для которого матч 38-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» (4:2), вероятно, стал последним в королевском клубе.
В сети активно распространяется фрагмент трансляции, на котором украинец обнимает испанского специалиста и что-то ему говорит. Болельщиков «Реала» тронула эмоциональная сцена прощания игрока и тренера.
«Лунин – одно из самых прекрасных, что есть у «Реала Мадрида», – комментирует видео пользователь @MarseGonzalez19
«Черт возьми, я не могу перестать плакать», – пишет @GranEspartano17
«Всегда буду защищать их обоих», – отметила девушка под ником @hvteaccount
Арбелоа возглавил «Реал» в январе после ухода с поста главного тренера Хаби Алонсо. Его должен сменить на этом посту Жозе Моуриньj.
lunin saying goodbye to arbeloa ☹️ pic.twitter.com/c2NAuaLn80— َ (@valkr8s) May 23, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Андрей пока не вешает бутсы на гвоздь