ВИДЕО. Трогательное прощание Лунина покорило фанатов Реала

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин поддержал главного тренера «сливочных» Альваро Арбелоа, для которого матч 38-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» (4:2), вероятно, стал последним в королевском клубе.

В сети активно распространяется фрагмент трансляции, на котором украинец обнимает испанского специалиста и что-то ему говорит. Болельщиков «Реала» тронула эмоциональная сцена прощания игрока и тренера.

«Лунин – одно из самых прекрасных, что есть у «Реала Мадрида», – комментирует видео пользователь @MarseGonzalez19 «Черт возьми, я не могу перестать плакать», – пишет @GranEspartano17 «Всегда буду защищать их обоих», – отметила девушка под ником @hvteaccount

Арбелоа возглавил «Реал» в январе после ухода с поста главного тренера Хаби Алонсо. Его должен сменить на этом посту Жозе Моуриньj.