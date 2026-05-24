  ВИДЕО. Трогательное прощание Лунина покорило фанатов Реала
24 мая 2026, 19:09 | Обновлено 24 мая 2026, 19:10
ВИДЕО. Трогательное прощание Лунина покорило фанатов Реала

Украинец тепло расстался с Альваро Арбелоа

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин поддержал главного тренера «сливочных» Альваро Арбелоа, для которого матч 38-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» (4:2), вероятно, стал последним в королевском клубе.

В сети активно распространяется фрагмент трансляции, на котором украинец обнимает испанского специалиста и что-то ему говорит. Болельщиков «Реала» тронула эмоциональная сцена прощания игрока и тренера.

«Лунин – одно из самых прекрасных, что есть у «Реала Мадрида», – комментирует видео пользователь @MarseGonzalez19

«Черт возьми, я не могу перестать плакать», – пишет @GranEspartano17

«Всегда буду защищать их обоих», – отметила девушка под ником @hvteaccount

Арбелоа возглавил «Реал» в январе после ухода с поста главного тренера Хаби Алонсо. Его должен сменить на этом посту Жозе Моуриньj.

Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
