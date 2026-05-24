Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шанс для Лунина. У Моуриньо конфликт с конкурентом украинца в Реале
24 мая 2026, 18:49 |
Шанс для Лунина. У Моуриньо конфликт с конкурентом украинца в Реале

Жозе давно имеет зуб на Тибо Куртуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Украинский вратарь Андрей Лунин за восемь лет в «Реале» так и не смог стать первым номером «сливочных». Игрок сборной Украины по-прежнему остается дублером Тибо Куртуа, выходя на поле только в случае травм бельгийца.

Впрочем, все может резко измениться с возвращением в Мадрид Жозе Моуринью. Как сообщает издание El Nacional, у португальского специалиста есть давний конфликт с Куртуа.

Все началось в 2013 году, когда Тибо был дублером Петра Чеха в «Челси», который тренировал Моуринью. Последний настаивал на том, чтобы бельгиец оставался на скамейке запасных и ждал своего шанса. Куртуа же выбрал аренду в «Атлетико», чтобы иметь шансы попасть на ЧМ-2014 в составе своей сборной. Это привело к напряженности в отношениях между игроком и тренером.

СМИ напоминают, что через год Тибо все же вернулся в Лондон и вытеснил Чеха из состава. Но работа с Моуриньо по-прежнему вызывала у него недовольство. Дошло до того, что Куртуа начал публично критиковать тренерские указания Жозе.

В последнее время периодически появляется информация об интересе к бельгийцу со стороны богатых клубов Ближнего Востока и США.

Тибо Куртуа Андрей Лунин Жозе Моуриньо Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Плыгун Источник: El Nacional
"Моуріньо хоче влітку продати Андрія" - пише Плигун учора, о 19:41, зазначаючи, що Моуріньо робить велику ставку на бельгійського воротаря Тібо Куртуа.
"Жозе давно має зуб на Тібо Куртуа. Шанс для Луніна" - пише Плигун сьогодні, о 18:49.
Ви там усі пришиблені на чолі з Олійником?? По всім смітникам, усі срані чутки, усе інтернетне гівно - все тягнете на сайт, як ненормальні, засрали ресурс своїми "новинами" бля..ь... І всім пойух, в т.ч. керівництву, що і вкурвлює найбільше
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
24.05.2026, 09:07
28 голов за сезон. Шахтер готовит трансфер супербомбардира
22.05.2026, 18:13
Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал
23.05.2026, 08:29
Фьюри вынес вердикт бою Усик – Верховен, который закончился нокаутом
24.05.2026, 09:56
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
23.05.2026, 10:15
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
22.05.2026, 18:51
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
23.05.2026, 19:38
