Шанс для Лунина. У Моуриньо конфликт с конкурентом украинца в Реале

Украинский вратарь Андрей Лунин за восемь лет в «Реале» так и не смог стать первым номером «сливочных». Игрок сборной Украины по-прежнему остается дублером Тибо Куртуа, выходя на поле только в случае травм бельгийца.

Впрочем, все может резко измениться с возвращением в Мадрид Жозе Моуринью. Как сообщает издание El Nacional, у португальского специалиста есть давний конфликт с Куртуа.

Все началось в 2013 году, когда Тибо был дублером Петра Чеха в «Челси», который тренировал Моуринью. Последний настаивал на том, чтобы бельгиец оставался на скамейке запасных и ждал своего шанса. Куртуа же выбрал аренду в «Атлетико», чтобы иметь шансы попасть на ЧМ-2014 в составе своей сборной. Это привело к напряженности в отношениях между игроком и тренером.

СМИ напоминают, что через год Тибо все же вернулся в Лондон и вытеснил Чеха из состава. Но работа с Моуриньо по-прежнему вызывала у него недовольство. Дошло до того, что Куртуа начал публично критиковать тренерские указания Жозе.

В последнее время периодически появляется информация об интересе к бельгийцу со стороны богатых клубов Ближнего Востока и США.