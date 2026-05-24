Защитник Зари рассказал о волевой победе над Карпатами

Один из лидеров «Зари» Игорь Пердута эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло луганчанам склонить чашу весов на свою сторону в поединке 30 тура УПЛ с «Карпатами» – 2:1.

«Приятно завершать сезон на мажорной ноте, тем более в противостоянии с «Карпатами», которые на своем поле всегда были боеспособной командой.

Считаю, что в первом тайме мы заслуживали лучшей доли, но пропустили необязательный гол и ушли на перерыв, уступая в счете. Не исключено, что это успокоило хозяев, которые решили особо не рисковать.

Мы же во втором тайме пытались добавить в каждом компоненте прежде всего в отборе, на подборах, активности на флангах. Как награда за проявленный характер, четкое выполнение тренерской установки – два гола забиты под занавес поединка. Мы почувствовали уверенность в своих силах и где-то немного жалко, что сезон уже закончился».

Футболисты «Зари» ушли в отпуск, а подготовку к новому чемпионату проведут в Словении, куда отправятся 25 июня.