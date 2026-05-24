Заря определилась с планами на летнее межсезонье

Как стало известно Sport.ua, луганская «Заря» решила готовиться к новому сезону на Балканах.

По имеющейся информации, подопечные Виктора Скрипника после отпуска соберутся в Киеве 25 июня и сразу отправятся в Словению. Легионеры присоединятся к команде уже прямо на заграничном сборе. Луганчане планируют сыграть 8 спаррингов, соперники еще уточняются.

Больше не будут выступать за Зарю вратарь Никита Турбаевский, защитник Роман Вантух и сербский легионер Петар Мичин, у которых в июне заканчиваются контракты.

В активе «Зари» 46 очков и она финишировала восьмой в УПЛ.