  4. Скрипник подтвердил. Заря попрощается с тремя футболистами
23 мая 2026, 22:01 | Обновлено 23 мая 2026, 22:35
Скрипник подтвердил. Заря попрощается с тремя футболистами

Луганский клуб покинут Роман Вантух, Никита Турбаевский и Петар Мичин

ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник заявил о том, что Роман Вантух, Никита Турбаевский и Петар Мичин летом покинут команду:

– У некоторых игроков вашей команды заканчиваются арендные соглашения…

– У Задорожного арендное соглашение еще действует. Что касается Саленко и Малыша – будем обсуждать, решать.

Также нас покидают Роман Вантух, Никита Турбаевский и Петар Мичин. Это больно для тренера, но это футбол. Без этого никуда. Будем строить новую команду, которая, уверен, будет демонстрировать хорошую игру в следующем сезоне.

Ранее Виктор Скрипник прокомментировал победу над «Карпатами».

