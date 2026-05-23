Скрипник подтвердил. Заря попрощается с тремя футболистами
Луганский клуб покинут Роман Вантух, Никита Турбаевский и Петар Мичин
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник заявил о том, что Роман Вантух, Никита Турбаевский и Петар Мичин летом покинут команду:
– У некоторых игроков вашей команды заканчиваются арендные соглашения…
– У Задорожного арендное соглашение еще действует. Что касается Саленко и Малыша – будем обсуждать, решать.
Также нас покидают Роман Вантух, Никита Турбаевский и Петар Мичин. Это больно для тренера, но это футбол. Без этого никуда. Будем строить новую команду, которая, уверен, будет демонстрировать хорошую игру в следующем сезоне.
Ранее Виктор Скрипник прокомментировал победу над «Карпатами».
