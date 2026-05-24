Сыграет ли Миколенко? Стали известны составы на матч Тоттенхэм – Эвертон
Матч 38-го тура АПЛ начнется в 18:00
Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе «Эвертона» на матч 38-го тура Английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма».
Игра состоится на арене «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне и начнется в 18:00 по киевскому времени.
На счету Виталия Миколенко в этом сезоне 35 матчей в составе «Эвертона» и 1 голевая передача.
Стартовые составы на матч Тоттенхэм – Эвертон:
Our Spurs side to face Everton ✊— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 24, 2026
Today's Toffees to face @SpursOfficial! 🔵#TOTEVE pic.twitter.com/fVvI2MgYIE— Everton (@Everton) May 24, 2026
