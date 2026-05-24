Последние матчи чемпионата. Результаты 33-го тура Второй лиги

24 мая 2026, 18:06 |
Во Второй лиге осталось определить призеров

В воскресенье, 24 мая, во Второй лиге прошли заключительные матчи 33-го тура. Команды групп А и Б провели три поединка.

В группе А играли ФК «Вильхивцы» и «Самбор-Нива-2». Хозяева одержали убедительную победу со счетом 5:0.

Два матча прошло в группе Б. «Черноморец-2» обыграл «Александрию-2». А «Левый Берег-2» со счетом 8:0 разгромил «Чайку».

Осталось определить чемпиона и обладателей медалей. В матче за «золото» 27 мая встретятся «Локомотив» и «Куликов-Белка». Бронзовые медали 30 мая разыграют «Полесье-2» и «Колос-2».

Вторая лига. 33-й тур, 24 мая

Черноморец-2 – Александрия-2 – 2:1

Голы: Пшеничнюк, 42, Лущик, 87 – Горбатов, 49

Левый Берег-2 – Чайка – 8:0

Голы: Калинин, 8, Гереш, 32, 81, 86 (пенальти), 90, Дедух, 36, Мариновский, 48, Скибенко, 73

Вильхивцы – Самбор-Нива-2 – 5:0

Голы: Панасенко, 9, Кобак, 51, Боцькив, 74, Глагола,85, Гаврилюк, 88

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Гереш (Левый Берег-2).
86’
ГОЛ ! С пенальти забил Роман Гереш (Левый Берег-2).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Гереш (Левый Берег-2).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Скибенко (Левый Берег-2).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Мариновский (Левый Берег-2).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Дедух (Левый Берег-2).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Гереш (Левый Берег-2).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Калинин (Левый Берег-2).
