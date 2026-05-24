ФОТО. Как это было: Костюк наказала Селехметьеву в 1/64 финала Ролан Гаррос
Смотрите фотогалерею поединка первого раунда мейджора в Париже!
24 мая украинка Марта Костюк на старте Открытого чемпионата Франции 2026 разобралась с Оксаной Селехметьевой, которая до старта турнира сменила спортивное гражданство с русского на испанское.
Костюк выиграла матч в двух сетах, одержав победу со счетом 6:2, 6:3. Марте понадобился 1 час и 20 минут для этой виктории.
Следующей соперницей Костюк будет представительница США украинского происхождения Кэти Волынец.
