Марта Костюк – Оксана Селехметьева. Старт на Ролан Гаррос. Видеообзор матча

24 мая украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Оксану Селехметьеву на старте Открытого чемпионата Франции 2026.

Украинка одержала победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:3. Это было первое очное противостояние Костюк против Селехметьевой.

Следующая оппонентка Марты определится в поединке Кэти Волынец – Клара Бюрель.

🏆 Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала



Марта Костюк (Украина) [15] – Оксана Селехметьева – 6:2, 6:3

