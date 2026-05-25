  4. Илья КРУПСКИЙ: «Есть ощущение недосказанности»
Украина. Премьер лига
25 мая 2026, 13:41
Илья КРУПСКИЙ: «Есть ощущение недосказанности»

Защитник «Металлиста 1925» прокомментировал победу над «Вересом»

Правый защитник харьковского «Металлиста 1925» Илья Крупский прокомментировал победу над ровенским «Вересом» (1:0) в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Поздравляю вас с победой в заключительном туре. Первый вопрос о матче: насколько сложной оказалась сегодняшняя победа?

– Да, спасибо за поздравления. Сезон был тяжелым, и по игре могу сказать, что было непросто. «Верес» грамотно оборонялся, но у нас было много моментов еще в первом тайме. К сожалению, не реализовали их, но во втором тайме смогли воспользоваться своими шансами и победили. Спасибо всей команде за самоотдачу.

– Сегодня удалось вернуть себе пятое место. Знаю, оно было для вас очень важным. Этот сезон завершается с чувством удовлетворения или недосказанности?

– Я считаю, что есть ощущение недосказанности. Могли больше. Надеемся перенести это уже на следующий сезон.

– В начале сезона вы боролись за еврокубки, была такая задача. Последний отрезок – пять матчей без побед. Как думаете, чего вам не хватило, чтобы ворваться в четверку?

– Я считаю, где-то немного не хватило концентрации, которую мы теряли во второй половине матчей, особенно в обороне. Потому что во многих поединках вели в счете, но потом теряли победу. К сожалению, сыграли пять матчей вничью, и это очень повлияло на итоговый результат. Мы могли выиграть эти матчи и попасть в еврокубки. Как видим сейчас, не хватило восьми очков, чтобы этого добиться. Но проведем анализ, и, думаю, в следующий сезон выйдем сильнее и будем лучше понимать свои ошибки. Выступление в Кубке также дало нам важный опыт, поэтому будем все анализировать. Надеюсь, следующий сезон будет для нас значительно лучше.

– С каким настроением раздевалка уходит в отпуск после завершения сезона?

– С позитивным. Все понимали, что нужно обязательно победить и закрепиться на пятом месте, чтобы с хорошим настроением уйти в отпуск, а затем отправиться на сборы. Хочу поблагодарить всех: тренерский штаб, партнеров по команде. Я только пришел в эту команду – это мой первый сезон в «Металлисте 1925». Я благодарен за поддержку и за все, что мы вместе пережили. Было много как хороших, так и сложных моментов – и это делает нас сильнее. Спасибо всем за этот сезон. Отдельное спасибо болельщикам, которые ездят из Харькова. Я много с ними общаюсь и чувствую вашу поддержку. Надеемся, что скоро закончится война, мы вернемся в Харьков, и стадионы снова будут полными. Мы очень этого хотим.

чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Верес - Металлист 1925 Илья Крупский
Дмитрий Вус Источник: ФК Металлист 1925
