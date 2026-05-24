  4. ФОТО. Полесье получило чек на два миллиона гривен за бронзу УПЛ 2025/26
Украина. Премьер лига
ФОТО. Полесье получило чек на два миллиона гривен за бронзу УПЛ 2025/26

Букмекерская контора GGBET вознаградила своих партнером из Житомира

Бронзовый сезон для «Полесья» – это история о команде, которая в этом году навязала борьбу грандам УПЛ и превратила Житомир в одну из самых горячих футбольных точек сезона. Вместе с GGBET – официальным спонсором клуба, который поддерживает «волков» в охоте за новыми победами, клуб вышел в еврокубки.

24 мая в УПЛ сезона 2025/26 завершились матчи последнего, 30-го тура.

Житомирское Полесье на своем поле одержало победу над Рухом со счетом 2:0 благодаря голам Александра Филиппова и Эдуарда Сарапия. Волки завоевали бронзовые медали чемпионата Украины.

После завершения встречи официальный спонсор Полесья – букмекерская компания GGBET – вручила команде чек на два миллиона гривен за успешное выступление в этой кампании.

Полесье набрало 59 очков и оболшло киевское Динамо, которое стало четвертым с 57 баллами. Выше житомиркого коллектива оказались только ЛНЗ (60) и Шахтер (72).

Материал подготовлен в рамках медиа-тура, организованного ФК «Полесье» при поддержке титульного спонсора GGBET.

