Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ФОТО. Реакция игроков Полесья на бронзовые медали

Житомирцы завоевали первые медали в истории клуба

24 мая 2026, 15:23 | Обновлено 24 мая 2026, 15:40
Бронзовый сезон для «Полесья» – это история о команде, которая в этом году навязала борьбу грандам УПЛ и превратила Житомир в одну из самых горячих футбольных точек сезона. Вместе с GGBET официальным спонсором клуба, который поддерживает «волков» в охоте за новыми победами, клуб вышел в еврокубки.

В воскресенье, 24 мая, состоялся матч 30-го тура УПЛ между «Полесьем» и «Рухом».

Игра прошла в Житомире на стадионе «Полесье» и завершилась со счетом 2:0.

Голами в составе победителей отметились Филиппов на 27-й и Сарапий на 82-й минутах.

После матча команда осталась на поле ждать завершения матча между ЛНЗ и «Оболонью», где решался цвет медалей, которые завоевали подопечные Ротаня. В итоге черкасчане выиграли 1:0, и «Полесье» осталось с бронзовыми наградами, которые стали первыми в истории клуба в УПЛ.

Фотогалерея событий после матча:

Видео:

Иван Чирко
