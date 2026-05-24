Украина. Премьер лига24 мая 2026, 15:09 | Обновлено 24 мая 2026, 15:13
Полесье стало 15-м клубом, который получит медали чемпионата Украины
Житомирское Полесье стало 15-м клубом, который получит медали призеров чемпионата Украины.
Это стало известно после заключительных матчей 30-го тура. ЛНЗ стал серебряным призером сезона 2025/26, Полесье – бронзовым.
Вспомним, сколько медалей имеют разные команды в истории чемпионатов Украины.
Команды по количеству медалей в чемпионате Украины
- 31 – Динамо (17 золотых, 13 серебряных, 1 бронзовые)
- 30 – Шахтер (16 золотых, 13 серебряных, 1 бронзовые)
- 9 – Днепр (2 серебряных, 7 бронзовых)
- 7 – Металлист (1 серебряная, 6 бронзовых)
- 5 – Черноморец (2 серебряные, 3 бронзовые)
- 4 – Заря (4 бронзовые)
- 3 – Металлург Д (3 бронзовые)
- 3 – Кривбасс (3 бронзовые)
- 2 – Александрия (1 серебряные, 1 бронзовые)
- 2 – Ворскла (2 бронзовые)
- 1 – Таврия (1 золотые)
- 1 – Днепр-1 (1 серебряные)
- 1 – Карпаты (1 бронзовые)
- 1 – ЛНЗ (1 серебряные)
- 1 – Полесье (1 бронзовые)
Вже судді тягнули те "Динамо" тягнули, змогли лише витягнути на четверте місце. Чекаємо київське "Динамо" наступного сезону на своєму законному шостому місці та без КУ.