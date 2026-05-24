Украина. Премьер лига
24 мая 2026, 15:09
Полесье стало 15-м клубом, который получит медали чемпионата Украины

Вспомним, сколько медалей имеют разные команды в истории чемпионатов Украины

Житомирское Полесье стало 15-м клубом, который получит медали призеров чемпионата Украины.

Это стало известно после заключительных матчей 30-го тура. ЛНЗ стал серебряным призером сезона 2025/26, Полесье – бронзовым.

Вспомним, сколько медалей имеют разные команды в истории чемпионатов Украины.

Команды по количеству медалей в чемпионате Украины

  • 31 – Динамо (17 золотых, 13 серебряных, 1 бронзовые)
  • 30 – Шахтер (16 золотых, 13 серебряных, 1 бронзовые)
  • 9 – Днепр (2 серебряных, 7 бронзовых)
  • 7 – Металлист (1 серебряная, 6 бронзовых)
  • 5 – Черноморец (2 серебряные, 3 бронзовые)
  • 4 – Заря (4 бронзовые)
  • 3 – Металлург Д (3 бронзовые)
  • 3 – Кривбасс (3 бронзовые)
  • 2 – Александрия (1 серебряные, 1 бронзовые)
  • 2 – Ворскла (2 бронзовые)
  • 1 – Таврия (1 золотые)
  • 1 – Днепр-1 (1 серебряные)
  • 1 – Карпаты (1 бронзовые)
  • 1 – ЛНЗ (1 серебряные)
  • 1 – Полесье (1 бронзовые)
На відміну від ЛНЗ медалі Полісся з "душком". Багато шмарклів, багато ниття, ще більше суддівської  "допомоги". Полісся чітко засвоїло руду тактику і вдало нею скористалося.
На відміну від інших клубів, четверте місце "Динамо" з "душком".
Вже судді тягнули те "Динамо" тягнули, змогли лише витягнути на четверте місце. Чекаємо київське "Динамо" наступного сезону на своєму законному шостому місці та без КУ.
