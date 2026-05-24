Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Шок в Киеве. Сторчоус оформил дубль в ворота Динамо
Украина. Премьер лига
ВИДЕО. Шок в Киеве. Сторчоус оформил дубль в ворота Динамо

Хавбек вывел Кудровку вперед на 45-й минуте

ФК Кудровка. Андрей Сторчоус

24 мая в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского проходит матч между «Динамо» и «Кудривкой» в рамках 30-го тура чемпионата Украины.

В конце первой половины встречи гости вышли вперед – 2:1. Голом на 45-й минуте отличился полузащитник Андрей Сторчоус.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для хавбека этот гол стал 12-м в сезоне УПЛ и вторым в этой встрече.

ВИДЕО. Шок в Киеве. Сторчоус оформил дубль в ворота «Динамо»

