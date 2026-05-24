Антоненко и Пономарев определились с составами на матч Оболонь – ЛНЗ в УПЛ
Команды сыграют матч 30 тура УПЛ
В воскресенье, 24 мая, черкасский ЛНЗ в выездном матче сыграет против киевской Оболони в рамках игры 30 тура Украинской Премьер-лиги.
Александр Антоненко и Виталий Пономарев определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. В «фиолетовых» матч пропускает Олег Горин, а Оболонь выйдет на поле в оптимальном составе.
Матч Оболонь – ЛНЗ состоится сегодня 24 мая. Стартовый свисток запланирован на 13:00 по киевскому времени. В первом круге фиолетовые разгромили пивоваров (3:0).
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 57 турнирных баллов после 29 сыгранных матчей. Оболонь находится на 12 строчке с 31 баллом.
