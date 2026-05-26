26 мая 2026, 17:44 | Обновлено 26 мая 2026, 17:59
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Это очень тяжело. Слава Богу, что живы...»

Артем Милевский рассказал, как пережил последнюю массированную атаку на Киев

Instagram. Артем Милевский

Бывший форвард киевского Динамо Артем Милевский рассказал, как пережил последнюю массированную атаку на Киев. Артем верит в лучшее и призывает держаться.

– Что скажешь об этой массированной атаке на Киев?

– Мы взрослые люди и все прекрасно понимаем. Слава Богу, что живы. Мы не президент и не первая леди, потому не в наших силах глобально изменить эту ситуацию в Украине. Просто держимся и верим в лучшее. Надеемся, что наступит справедливый мир и страна-террорист перестанет кошмарить Украину.

– Как вообще дома ситуация? Видел, Тамила выкладывала фото с последствиями обстрелов.

– Это она выкладывала фото из своей квартиры на Шулявке. Там беда... У нас рядом тоже было очень громко. Мы спустились – в подъезде младенцы, маленькие дети... Мы взрослые, мы это переживем, все наладится. Но когда видишь этих детей, которые просто лежат в подъезде… это очень тяжело, – сказал Артем.

На территорию Украины россия полномасштабно вторглась 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Олег Вахоцкий Источник: BLIK
