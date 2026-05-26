Артем МИЛЕВСКИЙ: «Это очень тяжело. Слава Богу, что живы...»

Бывший форвард киевского Динамо Артем Милевский рассказал, как пережил последнюю массированную атаку на Киев. Артем верит в лучшее и призывает держаться.

– Что скажешь об этой массированной атаке на Киев?

– Мы взрослые люди и все прекрасно понимаем. Слава Богу, что живы. Мы не президент и не первая леди, потому не в наших силах глобально изменить эту ситуацию в Украине. Просто держимся и верим в лучшее. Надеемся, что наступит справедливый мир и страна-террорист перестанет кошмарить Украину.

– Как вообще дома ситуация? Видел, Тамила выкладывала фото с последствиями обстрелов.

– Это она выкладывала фото из своей квартиры на Шулявке. Там беда... У нас рядом тоже было очень громко. Мы спустились – в подъезде младенцы, маленькие дети... Мы взрослые, мы это переживем, все наладится. Но когда видишь этих детей, которые просто лежат в подъезде… это очень тяжело, – сказал Артем.

На территорию Украины россия полномасштабно вторглась 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.