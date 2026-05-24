  4. Кейн повторил достижения Левандовски и Вольфарта в финале Кубка Германии
Кейн повторил достижения Левандовски и Вольфарта в финале Кубка Германии

Лишь три игрока в истории решающих матчей отмечались хет-триками

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн стал третьим игроком в истории финалов Кубка Германии, отличившимся хет-триком.

Произошло это в решающем матче сезона 2025/26 против Штутгарта.

Только двум футболистам до Кейна удавалось делать хет-трик в финальной игре.

Первым был Роланд Вольфарт (Бавария) в сезоне 1985/86 (также против Штутгарта), вторым – Роберт Левандовски (Боруссия Дортмунд) в сезоне 2011/12 против Баварии.

Игроки, оформившие хет-трик в финале Кубка Германии

  • 1985/86 – Роланд Вольфарт (Бавария), против Штутгарта
  • 2011/12 – Роберт Левандовски (Боруссия Дортмунд), против Баварии
  • 2025/26 – Гарри Кейн (Бавария), против Штутгарта
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
ВЕРХОВЕН: «Мы, возможно, подадим апелляцию, потому что это не имеет смысла»
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
28 голов за сезон. Шахтер готовит трансфер супербомбардира
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
