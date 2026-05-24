Кейн повторил достижения Левандовски и Вольфарта в финале Кубка Германии
Лишь три игрока в истории решающих матчей отмечались хет-триками
Английский нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн стал третьим игроком в истории финалов Кубка Германии, отличившимся хет-триком.
Произошло это в решающем матче сезона 2025/26 против Штутгарта.
Только двум футболистам до Кейна удавалось делать хет-трик в финальной игре.
Первым был Роланд Вольфарт (Бавария) в сезоне 1985/86 (также против Штутгарта), вторым – Роберт Левандовски (Боруссия Дортмунд) в сезоне 2011/12 против Баварии.
Игроки, оформившие хет-трик в финале Кубка Германии
- 1985/86 – Роланд Вольфарт (Бавария), против Штутгарта
- 2011/12 – Роберт Левандовски (Боруссия Дортмунд), против Баварии
- 2025/26 – Гарри Кейн (Бавария), против Штутгарта
🇩🇪 Players to score a hat-trick in the German Cup final:— playmakerstats (@playmaker_EN) May 23, 2026
▪️Roland Wohlfahrt (1985/86)
▪️Robert Lewandowski (2011/12)
🆕 HARRY KANE (2025/26)#MiaSanMia #FCBayern #ThreeLions pic.twitter.com/41V1RYpcBF
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В ночь на 24 мая Александр одержал непростую победу над Рико в Гизе, Египет
Рико прокомментировал решение рефери остановить бой с Усиком в 11-м раунде