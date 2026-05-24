Кейн повторил достижения Левандовски и Вольфарта в финале Кубка Германии

Английский нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн стал третьим игроком в истории финалов Кубка Германии, отличившимся хет-триком.

Произошло это в решающем матче сезона 2025/26 против Штутгарта.

Только двум футболистам до Кейна удавалось делать хет-трик в финальной игре.

Первым был Роланд Вольфарт (Бавария) в сезоне 1985/86 (также против Штутгарта), вторым – Роберт Левандовски (Боруссия Дортмунд) в сезоне 2011/12 против Баварии.

Игроки, оформившие хет-трик в финале Кубка Германии