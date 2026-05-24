Сборная Украины понесла серьезную потерю перед матчами с Польшей и Данией

Украинский полузащитник «Брентфоррда» Егор Ярмолюк получил повреждение. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, медицинский штаб английского клуба приняли решение о том, что футболисту необходимо несколько недель на восстановление, потому он не выйдет на поле в последнем туре АПЛ с «Ливерпулем», а также не поможет сборной Украины в товарищеских поединка с командами Дании и Польши.

В текущем сезоне на счету Егора Ярмолюка 42 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом и двумя ассистами.

