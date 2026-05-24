24 мая 2026, 10:44 | Обновлено 24 мая 2026, 10:45
Сборная Украины понесла серьезную потерю перед матчами с Польшей и Данией

«Сине-желтым» не поможет полузащитник Егор Ярмолюк

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Украинский полузащитник «Брентфоррда» Егор Ярмолюк получил повреждение. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, медицинский штаб английского клуба приняли решение о том, что футболисту необходимо несколько недель на восстановление, потому он не выйдет на поле в последнем туре АПЛ с «Ливерпулем», а также не поможет сборной Украины в товарищеских поединка с командами Дании и Польши.

В текущем сезоне на счету Егора Ярмолюка 42 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом и двумя ассистами.

Ранее стало известно, за что будет отвечать в сборной Украины Езерский.

Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
Просто смешно читать этот бред!!! Какая потеря!? 
