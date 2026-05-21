Стало известно, за что будет отвечать в сборной Украины Езерский

Одним из помощников нового главного тренера национальной сборной Украины итальянского специалиста Андреа Мальдеры стал Владимир Езерский, ранее тренировавший сборные Украины разных возрастных групп.

Как стало известно Sport.ua, Езерский будет принимать непосредственное участие в тренировочном процессе сборной и будет отвечать за подготовку защитников. Это не случайно, ведь в свое время он выступал за главную команду страны именно в центре обороны. Также Езерский будет заниматься анализом действий своих подопечных при розыгрыше стандартных положений.

Напомним, что на очереди у украинской сборной два товарищеских матча: 31 мая – с поляками и 7 июня с датчанами.

Ранее президент УАФ Андрей Шевченко признался, что думает о возвращении Андрея Ярмоленко в сборную Украины.