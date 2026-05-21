Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шевченко признался, что думает о возвращении Ярмоленко в сборную Украины
21 мая 2026, 10:27
Шевченко признался, что думает о возвращении Ярмоленко в сборную Украины

Президент УАФ уверен, что национальной команде нужны футболисты с большим опытом

УАФ. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко рассказал о своем отношении к вингеру киевского «Динамо» Андрею Ярмоленко и прокомментировал возвращение ветерана в сборную Украины:

«Я желаю Андрею, чтобы он завершил свою карьеру так, как он сам этого желает. Это тот футболист, к которому у меня очень большое уважение. Он сделал многое для украинского футбола и национальной команды.

Когда я работал главным тренером... У Ярмоленко была невероятная карьера, он является лидером и мы видим, какую форму он сейчас набрал. Поэтому Андреа Мальдера сделал правильный выбор, когда вызвал его в сборную.

Такие игроки, как Ярмоленко – с большим опытом – должны играть в национальной команде», – сказал Шевченко.

В нынешнем сезоне опытный 36-летний футболист провел 34 матча, в которых забил 12 голов. Контракт вингера с киевским клубом истекает после завершения нынешнего сезона.

сборная Украины по футболу Украинская ассоциация футбола Динамо Киев Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко Андреа Мальдера
Николай Тытюк Источник: УПЛ-ТВ
