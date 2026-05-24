Родригеш и Майя открыли голевой счет Гвинеи-Бисау и Эквадора в УПЛ
В УПЛ забивали игроки из 70 стран дальнего зарубежья
В матче между «Александрией» и «Кривбассом» (1:1) голевой счет в чемпионатах Украины открыли 20-летний эквадорский полузащитник криворожцев Джоэль Майя и 25-летний хавбек «горожан» из Гвинеи-Бисау Мауру Родригеш. Они стали игроками соответственно 69-й и 70-й страны дальнего зарубежья, чьи представители забивали в УПЛ, в том числе 22-й – из Африки и 9-й – из Южной Америки.
К слову в рядах «Кривбасса» голевую премьеру в украинских чемпионатах отпраздновали также футболисты Нигера (Даниэль Соса) и Руанды (Джихад Бизимана), а в составе «Александрии» – Мавритании (Папа Яде).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные голы представителей африканских стран в чемпионатах Украины
|
Страна
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Гвинея
|
31.08.1997
|
Аль-Кали СОУМА
|
Карпаты
|
Кривбасс
|
2:1 (д)
|
Нигерия
|
17.03.2001
|
Джулиус АГАХОВА
|
Шахтер
|
Карпаты
|
2:0 (г)
|
Сенегал
|
07.04.2001
|
Ассан НДИАЙ
|
Шахтер
|
Динамо
|
2:1 (г)
|
Камерун
|
03.06.2002
|
Патрик ИБАНДА
|
Ворскла
|
Металлург М
|
2:1 (д)
|
Кот-д'Ивуар
|
20.03.2004
|
Яя ТУРЕ
|
Металлург Д
|
Ильичевец
|
5:1 (д)
|
Марокко
|
14.06.2004
|
Бадр ЭЛЬ-КАДДУРИ
|
Динамо
|
Черноморец
|
4:2 (д)
|
Тунис
|
25.10.2004
|
Анис БУСАИДИ
|
Металлург Д
|
Днепр
|
3:3 (г)
|
Конго
|
27.11.2005
|
Бюрнель ОКАНА-СТАЗИ
|
Сталь А
|
Черноморец
|
2:2 (г)
|
Буркина-Фасо
|
19.11.2006
|
Аристид БАНСЕ
|
Металлург Д
|
Таврия
|
1:2 (д)
|
Зимбабве
|
02.08.2009
|
Мусавенгоси МГУНИ
|
Металлург Д
|
Закарпатье
|
4:1 (д)
|
Кабо-Верде
|
06.11.2010
|
ФАБИУ СИЛВА
|
Металлург З
|
Арсенал
|
2:1 (д)
|
Мали
|
26.08.2011
|
Драман ТРАОРЕ
|
Металлург Д
|
Александрия
|
3:1 (д)
|
Гана
|
31.03.2012
|
Дерек БОАТЕНГ
|
Днепр
|
Таврия
|
2:0 (г)
|
ДР Конго
|
14.07.2013
|
Дьемерси МБОКАНИ
|
Динамо
|
Волынь
|
1:1 (д)
|
Того
|
04.05.2014
|
Серж АКАКПО
|
Говерла
|
Волынь
|
6:0 (д)
|
Габон
|
03.03.2019
|
Гаэтан МИССИ МЕЗЮ
|
Арсенал
|
Черноморец
|
3:1 (г)
|
Алжир
|
03.09.2022
|
Янис АМАШ
|
Днепр-1
|
Верес
|
2:0 (д)
|
Нигер
|
25.05.2023
|
Даниэль СОСА
|
Кривбасс
|
Металлист
|
2:0 (д)
|
Руанда
|
02.12.2023
|
Джихад БИЗИМАНА
|
Кривбасс
|
Александрия
|
2:1 (д)
|
Гамбия
|
12.04.2025
|
Бабукар ФААЛ
|
Рух
|
Александрия
|
1:1 (д)
|
Мавритания
|
08.05.2026
|
Папа ЯДЕ
|
Александрия
|
Полесье
|
1:2 (г)
|
Гвинея-Бисау
|
23.05.2026
|
Мауру РОДРИГЕШ
|
Александрия
|
Кривбасс
|
1:1 (д)
Премьерные голы представителей стран Южной Америки в чемпионатах Украины
|
Страна
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Бразилия
|
28.03.1996
|
ЭМЕРСОН
|
Днепр
|
Кремень
|
2:0 (д)
|
Уругвай
|
12.07.2002
|
Дамиан РОДРИГЕС
|
Шахтер
|
Таврия
|
5:2 (д)
|
Аргентина
|
20.07.2004
|
Роберто НАННИ
|
Динамо
|
Закарпатье
|
2:1 (г)
|
Перу
|
20.09.2004
|
Андрес МЕНДОСА
|
Металлург Д
|
Ильичевец
|
2:1 (д)
|
Боливия
|
01.11.2008
|
Марсело МОРЕНО
|
Шахтер
|
Заря
|
3:1 (д)
|
Парагвай
|
20.09.2014
|
Альдо АДОРНО
|
Металлург Д
|
Ильичевец
|
3:0 (д)
|
Колумбия
|
10.09.2017
|
Хорхе КАРРАСКАЛЬ
|
Карпаты
|
Верес
|
1:6 (д)
|
Венесуэла
|
11.08.2021
|
Эрик РАМИРЕС
|
Динамо
|
Минай
|
2:0 (д)
|
Эквадор
|
23.05.2026
|
Джоэль МАЙЯ
|
Кривбасс
|
Александрия
|
1:1 (г)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
