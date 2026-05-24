Родригеш и Майя открыли голевой счет Гвинеи-Бисау и Эквадора в УПЛ

В матче между «Александрией» и «Кривбассом» (1:1) голевой счет в чемпионатах Украины открыли 20-летний эквадорский полузащитник криворожцев Джоэль Майя и 25-летний хавбек «горожан» из Гвинеи-Бисау Мауру Родригеш. Они стали игроками соответственно 69-й и 70-й страны дальнего зарубежья, чьи представители забивали в УПЛ, в том числе 22-й – из Африки и 9-й – из Южной Америки.

К слову в рядах «Кривбасса» голевую премьеру в украинских чемпионатах отпраздновали также футболисты Нигера (Даниэль Соса) и Руанды (Джихад Бизимана), а в составе «Александрии» – Мавритании (Папа Яде).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные голы представителей африканских стран в чемпионатах Украины

Страна Дата Игрок Клуб Соперник Счет Гвинея 31.08.1997 Аль-Кали СОУМА Карпаты Кривбасс 2:1 (д) Нигерия 17.03.2001 Джулиус АГАХОВА Шахтер Карпаты 2:0 (г) Сенегал 07.04.2001 Ассан НДИАЙ Шахтер Динамо 2:1 (г) Камерун 03.06.2002 Патрик ИБАНДА Ворскла Металлург М 2:1 (д) Кот-д'Ивуар 20.03.2004 Яя ТУРЕ Металлург Д Ильичевец 5:1 (д) Марокко 14.06.2004 Бадр ЭЛЬ-КАДДУРИ Динамо Черноморец 4:2 (д) Тунис 25.10.2004 Анис БУСАИДИ Металлург Д Днепр 3:3 (г) Конго 27.11.2005 Бюрнель ОКАНА-СТАЗИ Сталь А Черноморец 2:2 (г) Буркина-Фасо 19.11.2006 Аристид БАНСЕ Металлург Д Таврия 1:2 (д) Зимбабве 02.08.2009 Мусавенгоси МГУНИ Металлург Д Закарпатье 4:1 (д) Кабо-Верде 06.11.2010 ФАБИУ СИЛВА Металлург З Арсенал 2:1 (д) Мали 26.08.2011 Драман ТРАОРЕ Металлург Д Александрия 3:1 (д) Гана 31.03.2012 Дерек БОАТЕНГ Днепр Таврия 2:0 (г) ДР Конго 14.07.2013 Дьемерси МБОКАНИ Динамо Волынь 1:1 (д) Того 04.05.2014 Серж АКАКПО Говерла Волынь 6:0 (д) Габон 03.03.2019 Гаэтан МИССИ МЕЗЮ Арсенал Черноморец 3:1 (г) Алжир 03.09.2022 Янис АМАШ Днепр-1 Верес 2:0 (д) Нигер 25.05.2023 Даниэль СОСА Кривбасс Металлист 2:0 (д) Руанда 02.12.2023 Джихад БИЗИМАНА Кривбасс Александрия 2:1 (д) Гамбия 12.04.2025 Бабукар ФААЛ Рух Александрия 1:1 (д) Мавритания 08.05.2026 Папа ЯДЕ Александрия Полесье 1:2 (г) Гвинея-Бисау 23.05.2026 Мауру РОДРИГЕШ Александрия Кривбасс 1:1 (д)

Премьерные голы представителей стран Южной Америки в чемпионатах Украины