  4. Родригеш и Майя открыли голевой счет Гвинеи-Бисау и Эквадора в УПЛ
24 мая 2026, 10:07
В УПЛ забивали игроки из 70 стран дальнего зарубежья

ФК Кривбасс. Джоэль Майя

В матче между «Александрией» и «Кривбассом» (1:1) голевой счет в чемпионатах Украины открыли 20-летний эквадорский полузащитник криворожцев Джоэль Майя и 25-летний хавбек «горожан» из Гвинеи-Бисау Мауру Родригеш. Они стали игроками соответственно 69-й и 70-й страны дальнего зарубежья, чьи представители забивали в УПЛ, в том числе 22-й – из Африки и 9-й – из Южной Америки.

К слову в рядах «Кривбасса» голевую премьеру в украинских чемпионатах отпраздновали также футболисты Нигера (Даниэль Соса) и Руанды (Джихад Бизимана), а в составе «Александрии» – Мавритании (Папа Яде).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные голы представителей африканских стран в чемпионатах Украины

Страна

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

Гвинея

31.08.1997

Аль-Кали СОУМА

Карпаты

Кривбасс

2:1 (д)

Нигерия

17.03.2001

Джулиус АГАХОВА

Шахтер

Карпаты

2:0 (г)

Сенегал

07.04.2001

Ассан НДИАЙ

Шахтер

Динамо

2:1 (г)

Камерун

03.06.2002

Патрик ИБАНДА

Ворскла

Металлург М

2:1 (д)

Кот-д'Ивуар

20.03.2004

Яя ТУРЕ

Металлург Д

Ильичевец

5:1 (д)

Марокко

14.06.2004

Бадр ЭЛЬ-КАДДУРИ

Динамо

Черноморец

4:2 (д)

Тунис

25.10.2004

Анис БУСАИДИ

Металлург Д

Днепр

3:3 (г)

Конго

27.11.2005

Бюрнель ОКАНА-СТАЗИ

Сталь А

Черноморец

2:2 (г)

Буркина-Фасо

19.11.2006

Аристид БАНСЕ

Металлург Д

Таврия

1:2 (д)

Зимбабве

02.08.2009

Мусавенгоси МГУНИ

Металлург Д

Закарпатье

4:1 (д)

Кабо-Верде

06.11.2010

ФАБИУ СИЛВА

Металлург З

Арсенал

2:1 (д)

Мали

26.08.2011

Драман ТРАОРЕ

Металлург Д

Александрия

3:1 (д)

Гана

31.03.2012

Дерек БОАТЕНГ

Днепр

Таврия

2:0 (г)

ДР Конго

14.07.2013

Дьемерси МБОКАНИ

Динамо

Волынь

1:1 (д)

Того

04.05.2014

Серж АКАКПО

Говерла

Волынь

6:0 (д)

Габон

03.03.2019

Гаэтан МИССИ МЕЗЮ

Арсенал

Черноморец

3:1 (г)

Алжир

03.09.2022

Янис АМАШ

Днепр-1

Верес

2:0 (д)

Нигер

25.05.2023

Даниэль СОСА

Кривбасс

Металлист

2:0 (д)

Руанда

02.12.2023

Джихад БИЗИМАНА

Кривбасс

Александрия

2:1 (д)

Гамбия

12.04.2025

Бабукар ФААЛ

Рух

Александрия

1:1 (д)

Мавритания

08.05.2026

Папа ЯДЕ

Александрия

Полесье

1:2 (г)

Гвинея-Бисау

23.05.2026

Мауру РОДРИГЕШ

Александрия

Кривбасс

1:1 (д)

Премьерные голы представителей стран Южной Америки в чемпионатах Украины

Страна

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

Бразилия

28.03.1996

ЭМЕРСОН

Днепр

Кремень

2:0 (д)

Уругвай

12.07.2002

Дамиан РОДРИГЕС

Шахтер

Таврия

5:2 (д)

Аргентина

20.07.2004

Роберто НАННИ

Динамо

Закарпатье

2:1 (г)

Перу

20.09.2004

Андрес МЕНДОСА

Металлург Д

Ильичевец

2:1 (д)

Боливия

01.11.2008

Марсело МОРЕНО

Шахтер

Заря

3:1 (д)

Парагвай

20.09.2014

Альдо АДОРНО

Металлург Д

Ильичевец

3:0 (д)

Колумбия

10.09.2017

Хорхе КАРРАСКАЛЬ

Карпаты

Верес

1:6 (д)

Венесуэла

11.08.2021

Эрик РАМИРЕС

Динамо

Минай

2:0 (д)

Эквадор

23.05.2026

Джоэль МАЙЯ

Кривбасс

Александрия

1:1 (г)

