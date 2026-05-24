Таблица Ла Лиги: Барселона – чемпион, кто вылетел, кто в еврокубках?

В субботу, 23 мая, состоялись 9 матчей 38-го тура Ла Лиги.

До завершения сезона в Испании остался всего один матч.

Чемпионом Испании по итогам сезона стала каталонская «Барселона», а второе место занял мадридский «Реал».

Судьба третьей строчки решится в последней игре сезона между «Вильярреалом» и мадридским «Атлетико». «Матрасникам» в этой встрече подойдет только победа.

При этом обе команды уже гарантировали себе участие в Лиге чемпионов 2026/27, как и «Бетис».

В Лиге Европы от Испании сыграют «Сельта», как 6-я команда чемпионата, и «Реал Сосьедад», который хоть и занял лишь 10-е место в таблице, но выиграл Кубок Испании.

Единственное место в Лиге конференций завоевал «Хетафе».

Из элитного дивизиона в Сегунду вылетели «Овьедо», «Жирона», цвета которой защищают украинцы Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков и Владислав Ванат, и «Майорка».

Турнирная таблица Ла Лиги 2025/26: