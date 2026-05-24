Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблица Ла Лиги: Барселона – чемпион, кто вылетел, кто в еврокубках?
Испания
24 мая 2026, 12:14 |
345
0

Таблица Ла Лиги: Барселона – чемпион, кто вылетел, кто в еврокубках?

В сезоне чемпионата Испании осталась только одна игра

24 мая 2026, 12:14 |
345
0
Таблица Ла Лиги: Барселона – чемпион, кто вылетел, кто в еврокубках?
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 23 мая, состоялись 9 матчей 38-го тура Ла Лиги.

До завершения сезона в Испании остался всего один матч.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионом Испании по итогам сезона стала каталонская «Барселона», а второе место занял мадридский «Реал».

Судьба третьей строчки решится в последней игре сезона между «Вильярреалом» и мадридским «Атлетико». «Матрасникам» в этой встрече подойдет только победа.

При этом обе команды уже гарантировали себе участие в Лиге чемпионов 2026/27, как и «Бетис».

В Лиге Европы от Испании сыграют «Сельта», как 6-я команда чемпионата, и «Реал Сосьедад», который хоть и занял лишь 10-е место в таблице, но выиграл Кубок Испании.

Единственное место в Лиге конференций завоевал «Хетафе».

Из элитного дивизиона в Сегунду вылетели «Овьедо», «Жирона», цвета которой защищают украинцы Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков и Владислав Ванат, и «Майорка».

Турнирная таблица Ла Лиги 2025/26:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 38 31 1 6 95 - 36 23.05.26 Валенсия 3:1 Барселона17.05.26 Барселона 3:1 Бетис13.05.26 Алавес 1:0 Барселона10.05.26 Барселона 2:0 Реал Мадрид02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона 94
2 Реал Мадрид 38 27 5 6 77 - 35 23.05.26 Реал Мадрид 4:2 Атлетик Бильбао17.05.26 Севилья 0:1 Реал Мадрид14.05.26 Реал Мадрид 2:0 Реал Овьедо10.05.26 Барселона 2:0 Реал Мадрид03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид 86
3 Вильярреал 37 21 6 10 67 - 45 24.05.26 22:00 Вильярреал - Атлетико Мадрид17.05.26 Райо Вальекано 2:0 Вильярреал13.05.26 Вильярреал 2:3 Севилья10.05.26 Мальорка 1:1 Вильярреал02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта 69
4 Атлетико Мадрид 37 21 6 10 61 - 39 24.05.26 22:00 Вильярреал - Атлетико Мадрид17.05.26 Атлетико Мадрид 1:0 Жирона12.05.26 Осасуна 1:2 Атлетико Мадрид09.05.26 Атлетико Мадрид 0:1 Сельта02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао 69
5 Бетис 38 15 15 8 59 - 48 23.05.26 Бетис 2:1 Леванте17.05.26 Барселона 3:1 Бетис12.05.26 Бетис 2:1 Эльче09.05.26 Реал Сосьедад 2:2 Бетис03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо 60
6 Сельта 38 14 12 12 53 - 48 23.05.26 Сельта 1:0 Севилья17.05.26 Атлетик Бильбао 1:1 Сельта12.05.26 Сельта 2:3 Леванте09.05.26 Атлетико Мадрид 0:1 Сельта03.05.26 Сельта 3:1 Эльче 54
7 Хетафе 38 15 6 17 32 - 38 23.05.26 Хетафе 1:0 Осасуна17.05.26 Эльче 1:0 Хетафе13.05.26 Хетафе 3:1 Мальорка10.05.26 Реал Овьедо 0:0 Хетафе03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано 51
8 Райо Вальекано 38 12 14 12 41 - 44 23.05.26 Алавес 1:2 Райо Вальекано17.05.26 Райо Вальекано 2:0 Вильярреал14.05.26 Валенсия 1:1 Райо Вальекано11.05.26 Райо Вальекано 1:1 Жирона03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано 50
9 Валенсия 38 13 10 15 46 - 55 23.05.26 Валенсия 3:1 Барселона17.05.26 Реал Сосьедад 3:4 Валенсия14.05.26 Валенсия 1:1 Райо Вальекано10.05.26 Атлетик Бильбао 0:1 Валенсия02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид 49
10 Реал Сосьедад 38 11 13 14 59 - 61 23.05.26 Эспаньол 1:1 Реал Сосьедад17.05.26 Реал Сосьедад 3:4 Валенсия14.05.26 Жирона 1:1 Реал Сосьедад09.05.26 Реал Сосьедад 2:2 Бетис04.05.26 Севилья 1:0 Реал Сосьедад 46
11 Эспаньол 38 12 10 16 43 - 55 23.05.26 Эспаньол 1:1 Реал Сосьедад17.05.26 Осасуна 1:2 Эспаньол13.05.26 Эспаньол 2:0 Атлетик Бильбао09.05.26 Севилья 2:1 Эспаньол03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид 46
12 Атлетик Бильбао 38 13 6 19 43 - 58 23.05.26 Реал Мадрид 4:2 Атлетик Бильбао17.05.26 Атлетик Бильбао 1:1 Сельта13.05.26 Эспаньол 2:0 Атлетик Бильбао10.05.26 Атлетик Бильбао 0:1 Валенсия02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао 45
13 Севилья 38 12 7 19 46 - 60 23.05.26 Сельта 1:0 Севилья17.05.26 Севилья 0:1 Реал Мадрид13.05.26 Вильярреал 2:3 Севилья09.05.26 Севилья 2:1 Эспаньол04.05.26 Севилья 1:0 Реал Сосьедад 43
14 Алавес 38 11 10 17 44 - 56 23.05.26 Алавес 1:2 Райо Вальекано17.05.26 Реал Овьедо 0:1 Алавес13.05.26 Алавес 1:0 Барселона09.05.26 Эльче 1:1 Алавес02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао 43
15 Эльче 38 10 13 15 49 - 57 23.05.26 Жирона 1:1 Эльче17.05.26 Эльче 1:0 Хетафе12.05.26 Бетис 2:1 Эльче09.05.26 Эльче 1:1 Алавес03.05.26 Сельта 3:1 Эльче 43
16 Леванте 38 11 9 18 47 - 61 23.05.26 Бетис 2:1 Леванте17.05.26 Леванте 2:0 Мальорка12.05.26 Сельта 2:3 Леванте08.05.26 Леванте 3:2 Осасуна02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте 42
17 Осасуна 38 11 9 18 44 - 50 23.05.26 Хетафе 1:0 Осасуна17.05.26 Осасуна 1:2 Эспаньол12.05.26 Осасуна 1:2 Атлетико Мадрид08.05.26 Леванте 3:2 Осасуна02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона 42
18 Мальорка 38 11 9 18 47 - 57 23.05.26 Мальорка 3:0 Реал Овьедо17.05.26 Леванте 2:0 Мальорка13.05.26 Хетафе 3:1 Мальорка10.05.26 Мальорка 1:1 Вильярреал01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка 42
19 Жирона 38 9 14 15 39 - 55 23.05.26 Жирона 1:1 Эльче17.05.26 Атлетико Мадрид 1:0 Жирона14.05.26 Жирона 1:1 Реал Сосьедад11.05.26 Райо Вальекано 1:1 Жирона01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка 41
20 Реал Овьедо 38 6 11 21 26 - 60 23.05.26 Мальорка 3:0 Реал Овьедо17.05.26 Реал Овьедо 0:1 Алавес14.05.26 Реал Мадрид 2:0 Реал Овьедо10.05.26 Реал Овьедо 0:0 Хетафе03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо 29
Полная таблица

По теме:
Стало известно, останется ли Мичел в Жироне после вылета из Ла Лиги
Дани КАРВАХАЛЬ: «Реал Мадрид вернется»
Барселона – Лион – 4:0. Яркий финал женской ЛЧ. Видео голов и обзор
Барселона Реал Мадрид Вильярреал Атлетико Мадрид Бетис Сельта Хетафе Райо Вальекано Валенсия Реал Сосьедад Эспаньол Атлетик Бильбао Севилья Алавес Эльче Леванте Осасуна Мальорка Жирона Овьедо чемпионат Испании по футболу Ла Лига Владислав Ванат Владислав Крапивцов Виктор Цыганков Андрей Лунин
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Бокс | 24 мая 2026, 00:10 2
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте

Поединок пройдёт у пирамид в Гизе

Для украинцев появился еще один канал, транслирующий бой Усик – Верховен
Бокс | 24 мая 2026, 01:00 0
Для украинцев появился еще один канал, транслирующий бой Усик – Верховен
Для украинцев появился еще один канал, транслирующий бой Усик – Верховен

Поединок покажет MEGOGO для украинцев из Польши и Чехии

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Рух
Футбол | 24.05.2026, 10:51
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Рух
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Рух
Александр БАБИЧ: «Шахтер открывает бразильцев, а Динамо – украинцев»
Футбол | 24.05.2026, 09:30
Александр БАБИЧ: «Шахтер открывает бразильцев, а Динамо – украинцев»
Александр БАБИЧ: «Шахтер открывает бразильцев, а Динамо – украинцев»
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
Бокс | 24.05.2026, 07:12
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Любимец Аль-Шейха победил на шоу Усика и стал чемпионом мира
Любимец Аль-Шейха победил на шоу Усика и стал чемпионом мира
24.05.2026, 00:14
Бокс
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
22.05.2026, 23:46 26
Футбол
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
23.05.2026, 07:55 11
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Латвии обыграла чемпиона, важный успех Дании
ЧМ по хоккею. Сборная Латвии обыграла чемпиона, важный успех Дании
23.05.2026, 17:59 2
Хоккей
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
23.05.2026, 19:38 8
Футбол
Динамо проведет разговор с футболистом, который решил перейти в Шахтер
Динамо проведет разговор с футболистом, который решил перейти в Шахтер
22.05.2026, 10:37 15
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Мы, возможно, подадим апелляцию, потому что это не имеет смысла»
ВЕРХОВЕН: «Мы, возможно, подадим апелляцию, потому что это не имеет смысла»
24.05.2026, 07:25 6
Бокс
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
22.05.2026, 18:51 3
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем