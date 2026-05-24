Чемпионат Бельгии: финал плей-офф за выживание, Генк вышел в еврокубки

В субботу, 23 мая 2026 года, состоялись матчи 10-го тура группы Лиги конференций Лиги Жупиле, а также финал плей-офф за место в элитном дивизионе.

В Бельгии в этот день было сыграно 4 матча.

Место в Лиге Жупиле получил Ломмел, а в Лигу конференций вышел Генк.

Лига Жупиле. 23 мая

Плей-офф за место в элите, финал, ответный матч

Дендер – Ломмель – 0:0 (первая игра – 2:3)

Группа Лиги конференций, 10-й тур

Антверпен – Вестерло – 2:0

Голы: ван Хейден, 45+2, Фофана, 69

Левен – Генк – 0:2

Голы: Ито, 16, Йокояма, 33

Стандард – Шарлеруа – 0:2

Голы: Ромсос, 75, Бернье, 86

Удаление: Нзита, 89 (Шарлеруа)