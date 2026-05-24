Чемпионат Бельгии: финал плей-офф за выживание, Генк вышел в еврокубки
В Бельгии состоялись 4 матча
В субботу, 23 мая 2026 года, состоялись матчи 10-го тура группы Лиги конференций Лиги Жупиле, а также финал плей-офф за место в элитном дивизионе.
В Бельгии в этот день было сыграно 4 матча.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Место в Лиге Жупиле получил Ломмел, а в Лигу конференций вышел Генк.
Лига Жупиле. 23 мая
Плей-офф за место в элите, финал, ответный матч
Дендер – Ломмель – 0:0 (первая игра – 2:3)
Группа Лиги конференций, 10-й тур
Антверпен – Вестерло – 2:0
Голы: ван Хейден, 45+2, Фофана, 69
Левен – Генк – 0:2
Голы: Ито, 16, Йокояма, 33
Стандард – Шарлеруа – 0:2
Голы: Ромсос, 75, Бернье, 86
Удаление: Нзита, 89 (Шарлеруа)
|Плей-офф II
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Генк
|40
|15
|14
|11
|57 - 53
|23.05.26 Ауд-Хеверле 0:2 Генк19.05.26 Генк 0:0 Антверпен16.05.26 Стандард 0:0 Генк10.05.26 Генк 3:0 Вестерло02.05.26 Шарлеруа 2:0 Генк
|38
|2
|Стандард
|40
|16
|9
|15
|44 - 46
|23.05.26 Стандард 0:2 Шарлеруа19.05.26 Вестерло 1:2 Стандард16.05.26 Стандард 0:0 Генк08.05.26 Стандард 2:1 Ауд-Хеверле03.05.26 Антверпен 0:5 Стандард
|37
|3
|Шарлеруа
|40
|14
|9
|17
|50 - 50
|23.05.26 Стандард 0:2 Шарлеруа19.05.26 Шарлеруа 1:1 Ауд-Хеверле16.05.26 Шарлеруа 0:1 Вестерло10.05.26 Антверпен 0:1 Шарлеруа02.05.26 Шарлеруа 2:0 Генк
|34
|4
|Вестерло
|40
|14
|10
|16
|50 - 57
|23.05.26 Антверпен 2:0 Вестерло19.05.26 Вестерло 1:2 Стандард16.05.26 Шарлеруа 0:1 Вестерло10.05.26 Генк 3:0 Вестерло02.05.26 Вестерло 3:3 Ауд-Хеверле
|33
|5
|Антверпен
|40
|13
|9
|18
|43 - 48
|23.05.26 Антверпен 2:0 Вестерло19.05.26 Генк 0:0 Антверпен15.05.26 Ауд-Хеверле 3:0 Антверпен10.05.26 Антверпен 0:1 Шарлеруа03.05.26 Антверпен 0:5 Стандард
|31
|6
|Ауд-Хеверле
|40
|10
|10
|20
|41 - 60
|23.05.26 Ауд-Хеверле 0:2 Генк19.05.26 Шарлеруа 1:1 Ауд-Хеверле15.05.26 Ауд-Хеверле 3:0 Антверпен08.05.26 Стандард 2:1 Ауд-Хеверле02.05.26 Вестерло 3:3 Ауд-Хеверле
|23
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный отечественный наставник дал прогноз на концовку сезона в Премьер-лиге
Украинский боксер досрочно победил в бою в египетской Гизе