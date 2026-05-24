  4. Чемпионат Бельгии: финал плей-офф за выживание, Генк вышел в еврокубки
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
24 мая 2026, 11:51 | Обновлено 24 мая 2026, 11:52
Чемпионат Бельгии: финал плей-офф за выживание, Генк вышел в еврокубки

В субботу, 23 мая 2026 года, состоялись матчи 10-го тура группы Лиги конференций Лиги Жупиле, а также финал плей-офф за место в элитном дивизионе.

В Бельгии в этот день было сыграно 4 матча.

Место в Лиге Жупиле получил Ломмел, а в Лигу конференций вышел Генк.

Лига Жупиле. 23 мая

Плей-офф за место в элите, финал, ответный матч

Дендер – Ломмель – 0:0 (первая игра – 2:3)

Группа Лиги конференций, 10-й тур

Антверпен – Вестерло – 2:0
Голы: ван Хейден, 45+2, Фофана, 69

Левен – Генк – 0:2
Голы: Ито, 16, Йокояма, 33

Стандард – Шарлеруа – 0:2
Голы: Ромсос, 75, Бернье, 86
Удаление: Нзита, 89 (Шарлеруа)

Плей-офф II Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Генк 40 15 14 11 57 - 53 23.05.26 Ауд-Хеверле 0:2 Генк19.05.26 Генк 0:0 Антверпен16.05.26 Стандард 0:0 Генк10.05.26 Генк 3:0 Вестерло02.05.26 Шарлеруа 2:0 Генк 38
2 Стандард 40 16 9 15 44 - 46 23.05.26 Стандард 0:2 Шарлеруа19.05.26 Вестерло 1:2 Стандард16.05.26 Стандард 0:0 Генк08.05.26 Стандард 2:1 Ауд-Хеверле03.05.26 Антверпен 0:5 Стандард 37
3 Шарлеруа 40 14 9 17 50 - 50 23.05.26 Стандард 0:2 Шарлеруа19.05.26 Шарлеруа 1:1 Ауд-Хеверле16.05.26 Шарлеруа 0:1 Вестерло10.05.26 Антверпен 0:1 Шарлеруа02.05.26 Шарлеруа 2:0 Генк 34
4 Вестерло 40 14 10 16 50 - 57 23.05.26 Антверпен 2:0 Вестерло19.05.26 Вестерло 1:2 Стандард16.05.26 Шарлеруа 0:1 Вестерло10.05.26 Генк 3:0 Вестерло02.05.26 Вестерло 3:3 Ауд-Хеверле 33
5 Антверпен 40 13 9 18 43 - 48 23.05.26 Антверпен 2:0 Вестерло19.05.26 Генк 0:0 Антверпен15.05.26 Ауд-Хеверле 3:0 Антверпен10.05.26 Антверпен 0:1 Шарлеруа03.05.26 Антверпен 0:5 Стандард 31
6 Ауд-Хеверле 40 10 10 20 41 - 60 23.05.26 Ауд-Хеверле 0:2 Генк19.05.26 Шарлеруа 1:1 Ауд-Хеверле15.05.26 Ауд-Хеверле 3:0 Антверпен08.05.26 Стандард 2:1 Ауд-Хеверле02.05.26 Вестерло 3:3 Ауд-Хеверле 23
Полная таблица

