Определен последний участник Эредивизи 2026/27

В субботу, 23 мая 2026 года, состоялся ответный матч финала плей-офф за выход в Эредивизи между «Волендамом» и «Виллемом II».

Игра прошла на стадионе «Крас» в Волендаме и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Со счетом 3:3 по сумме встреч и 5:4 по пенальти путевку в элитный дивизион получил «Виллем II».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Таким образом, «Виллем II» стал последним участником Эредивизи сезона 2026/27.

Эредивизи 2025/26. Плей-офф за повышение в классе, финал, ответный матч, 23 мая

Волендам – Виллем II – 1:2 (пен. – 4:5) (первая игра – 2:1)

Голы: Лелиндал, 40 – Баартманс, 8, Стам, 17

Видеообзор матча