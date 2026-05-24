Определен последний участник Эредивизи 2026/27
Путевку получил Виллем II
В субботу, 23 мая 2026 года, состоялся ответный матч финала плей-офф за выход в Эредивизи между «Волендамом» и «Виллемом II».
Игра прошла на стадионе «Крас» в Волендаме и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Со счетом 3:3 по сумме встреч и 5:4 по пенальти путевку в элитный дивизион получил «Виллем II».
Таким образом, «Виллем II» стал последним участником Эредивизи сезона 2026/27.
Эредивизи 2025/26. Плей-офф за повышение в классе, финал, ответный матч, 23 мая
Волендам – Виллем II – 1:2 (пен. – 4:5) (первая игра – 2:1)
Голы: Лелиндал, 40 – Баартманс, 8, Стам, 17
