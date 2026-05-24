23.05.2026 17:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 1 : 2
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Виллем-II Проходит дальше
24 мая 2026, 11:40 |
Определен последний участник Эредивизи 2026/27

Путевку получил Виллем II

В субботу, 23 мая 2026 года, состоялся ответный матч финала плей-офф за выход в Эредивизи между «Волендамом» и «Виллемом II».

Игра прошла на стадионе «Крас» в Волендаме и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Со счетом 3:3 по сумме встреч и 5:4 по пенальти путевку в элитный дивизион получил «Виллем II».

Таким образом, «Виллем II» стал последним участником Эредивизи сезона 2026/27.

Эредивизи 2025/26. Плей-офф за повышение в классе, финал, ответный матч, 23 мая

Волендам – Виллем II – 1:2 (пен. – 4:5) (первая игра – 2:1)

Голы: Лелиндал, 40 – Баартманс, 8, Стам, 17

Видеообзор матча

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Тома Дидийон (Виллем-II).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Yannick Leliendal (Волендам).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Armin Culum (Виллем-II).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Брандлей Кювас (Волендам).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Ник Додеман (Виллем-II).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Benjamin Pauwels (Волендам).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Юстин Хогма (Виллем-II).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Девин Хаен (Виллем-II).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Мюрен (Волендам).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Yannick Leliendal (Волендам), асcист Билал Ульд-Хик.
17’
ГОЛ ! Мяч забил Финн Стам (Виллем-II).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Siegert Baartmans (Виллем-II), асcист Mounir El Allouchi.
