Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я очень счастлив». Трубин высказался о возможном уходе Моуриньо из Бенфики
Португалия
23 мая 2026, 23:25 |
1873
3

«Я очень счастлив». Трубин высказался о возможном уходе Моуриньо из Бенфики

Анатолий надеется, что португалец останется в клубе на следующий сезон

23 мая 2026, 23:25 |
1873
3 Comments
«Я очень счастлив». Трубин высказался о возможном уходе Моуриньо из Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин прокомментировал слухи о предстоящем уходе главного тренера «орлов» Жозе Моуриньо в мадридский «Реал».

«На самом деле я не знаю, что сказать. Я знаю, что он топ-тренер, и, конечно, некоторые из лучших клубов могут пытаться заполучить его. Но я не знаю... Знаете, как я могу сказать, это не мое дело. Я очень счастлив, что у меня есть шанс работать с ним, потому что он один из лучших тренеров в истории. Он выиграл все. Поэтому он дал мне много нового опыта, а что произойдет в будущем – это не в моих руках. Поэтому я надеюсь, что он останется с нами в «Бенфике» на следующий сезон, и мы сможем продолжить наш путь вместе», – отметил Трубин.

Моуриньо возглавил «Бенфику» в сентябре прошлого года. Под его руководством команда финишировала на третьем месте в чемпионате Португалии.

По теме:
Мбаппе повторил бомбардирское достижение Роналду в составе Реала
Прощание Карвахаля, шедевр Беллингема. Реал обыграл Атлетик
ВИДЕО. Звезда сборной Украины обратился к путину с жестким требованием
Жозе Моуриньо Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу Реал Мадрид
Андрей Плыгун Источник: YouTube
Оцените материал
(38)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
Футбол | 23 мая 2026, 08:42 23
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу

Из отечественного элитного дивизиона можно получить приглашение на наивысший уровень

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 23 мая 2026, 07:55 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

Скрипник подтвердил. Заря попрощается с тремя футболистами
Футбол | 23.05.2026, 22:01
Скрипник подтвердил. Заря попрощается с тремя футболистами
Скрипник подтвердил. Заря попрощается с тремя футболистами
Перевернули ход матча. Заря одержала волевую победу над Карпатами
Футбол | 23.05.2026, 20:07
Перевернули ход матча. Заря одержала волевую победу над Карпатами
Перевернули ход матча. Заря одержала волевую победу над Карпатами
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
Футбол | 23.05.2026, 10:15
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
заголовок взагалі не відповідає суті. це не журналістика, а ганьба!
Ответить
+3
Моуриньо всем известный делитель футболистов на хороших и плохих. Де Брюйне рассказывал, что он постоянно вызывал его в кабинет и сравнивал с другими игроками атакующего звена. Касильяс рассказывал, что он специально стравливал одних игроков с другими. Совершенно удивительно при этом, что он многого таким способом добился. И совершенно неудивительно, что у Трубина и Судакова будут диаметрально противоположные мнения о Моуриньо. Перец еще пожалеет, что его позвал.
Ответить
+1
Судаков так не вважає.
Ответить
+1
Популярные новости
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
22.05.2026, 07:35 2
Футбол
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
23.05.2026, 14:53 5
Бокс
В Динамо вернется известный украинский футболист
В Динамо вернется известный украинский футболист
22.05.2026, 07:02 10
Футбол
ВИДЕО. Нокаут в 4-м раунде. Лапин потерпел первое поражение в профи-карьере
ВИДЕО. Нокаут в 4-м раунде. Лапин потерпел первое поражение в профи-карьере
23.05.2026, 20:27
Бокс
28 голов за сезон. Шахтер готовит трансфер супербомбардира
28 голов за сезон. Шахтер готовит трансфер супербомбардира
22.05.2026, 18:13
Футбол
Для украинцев появился еще один канал, транслирующий бой Усик – Верховен
Для украинцев появился еще один канал, транслирующий бой Усик – Верховен
23.05.2026, 22:40
Бокс
Тайсон Фьюри без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Тайсон Фьюри без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
23.05.2026, 10:44
Бокс
Динамо проведет разговор с футболистом, который решил перейти в Шахтер
Динамо проведет разговор с футболистом, который решил перейти в Шахтер
22.05.2026, 10:37 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем