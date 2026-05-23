«Я очень счастлив». Трубин высказался о возможном уходе Моуриньо из Бенфики

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин прокомментировал слухи о предстоящем уходе главного тренера «орлов» Жозе Моуриньо в мадридский «Реал».

«На самом деле я не знаю, что сказать. Я знаю, что он топ-тренер, и, конечно, некоторые из лучших клубов могут пытаться заполучить его. Но я не знаю... Знаете, как я могу сказать, это не мое дело. Я очень счастлив, что у меня есть шанс работать с ним, потому что он один из лучших тренеров в истории. Он выиграл все. Поэтому он дал мне много нового опыта, а что произойдет в будущем – это не в моих руках. Поэтому я надеюсь, что он останется с нами в «Бенфике» на следующий сезон, и мы сможем продолжить наш путь вместе», – отметил Трубин.