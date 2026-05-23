  4. Фейк дня. В Ботсване «дали» выходной из-за чемпионства Арсенала
23 мая 2026, 22:30
Фейк дня. В Ботсване «дали» выходной из-за чемпионства Арсенала

В Африке болельщики Арсенала поверили, что им дадут выходной в честь чемпионства

Getty Images/Global Images Ukraine

Болельщики «Арсенала» в южноафриканской стране Ботсване думали, что у них появился ещё один повод для радости: государственный праздник в честь первой за 22 года победы их команды в Премьер-лиге. К сожалению для них, правительство Ботсваны заявило, что объявление о возможности выходного дня в среду в честь победы является фейковой новостью.

Правительство разместило так называемое официальное заявление на X с красной надписью «ФЕЙК». Правительство написало: «Нет, никакого праздника для болельщиков «Арсенала» нет».

Фейковое заявление, распространяемое в интернете – с гербом Республики Ботсвана и печатью канцелярии президента – гласило, что президент Дума Боко наградил болельщиков «Арсенала» за их «страсть, преданность и непоколебимую поддержку».

Однако внимательные болельщики могли заметить, что фейковое заявление датировано 17 мая: воскресенье. Триумф «Арсенала» был подтвержден только во вторник после того, как ближайший соперник, «Манчестер Сити», сыграл вничью 1:1 с «Борнмутом».

Руслан Полищук Источник: Associated Press
