  4. Артета повторил путь Венгера к чемпионству в АПЛ
20 мая 2026, 16:36 | Обновлено 20 мая 2026, 16:37
Артета повторил путь Венгера к чемпионству в АПЛ

В Премьер-лиге состоялось интересное циклическое повторение результатов Арсенала

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета повторил четырехлетний цикл результатов в АПЛ Арсена Венгера во главе клуба.

«Канониры» под руководством француза в сезонах 1998/99, 1999/00 и 2000/01 стали вторыми в Премьер-лиге, а в сезоне 2001/02 выиграли чемпионские медали.

Арсенал во времена Артеты проделал подобный путь к титулу чемпиона АПЛ.

В сезонах 2022/23, 2023/24 и 2024/25 лондонцы заняли 2 место в чемпионате, а в сезоне 2025/26 им удалось стать победителями Премьер-лиги.

Напомним, что Арсенал теперь четырехкратный победитель АПЛ. «Канониры» завоевали золотые медали в сезонах 1997/98, 2001/02, 2003/04 и 2025/26.

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон статистика Микель Артета Арсен Венгер
